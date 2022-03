Citroën sarà presente al Salone Rétromobile 2022 di Parigi

Citroën ha confermato nelle scorse ore che prenderà parte al Salone Rétromobile 2022 di Parigi che si svolgerà dal 16 al 20 marzo. La casa automobilistica francese esporrà una serie di vetture molto importanti, sia storiche che nuove.

La nuova Citroën C5 X verrà presentata al pubblico per la prima volta. L’ultimo modello aggiunto alla gamma delle granturismo del brand è un ritorno alle basi del segmento e vanta linee all’avanguardia, riuscendo ad essere allo stesso tempo una berlina, una station wagon e un SUV.

Citroën: il brand francese esporrà una serie di modelli al Salone Rétromobile 2022

La C5 X è un invito a viaggiare serenamente in un abitacolo che potrebbe quasi essere un salotto, godendo del massimo comfort offerto dal suo sistema di sospensioni attive Citroën Advanced Comfort. A bordo troviamo una serie di tecnologie all’avanguardia orientate al benessere e alla sicurezza come il display head-up esteso, il riconoscimento vocale e la guida semi-autonoma.

Al Salone Rétromobile 2022 ci sarà anche il concept Citroën My Ami Buggy. La casa automobilistica francese illustrerà la sua visione di progetto contemporaneo, progettato per tutti coloro che amano l’indipendenza e che sono capaci di essere avventurieri su strada o in spiaggia.

Il concept deriva dalla Citroën Ami, un quadriciclo leggero completamente elettrico che può essere guidato da tutti coloro che hanno almeno 14 anni. Il My Ami Buggy Concept vanta numerosi elementi stilistici e accessori per affermare la sua personalità avventurosa.

Durante l’evento parigino, la storica Citroën BX festeggerà il suo 40º compleanno. Presentata per la prima volta sotto la Torre Eiffel il 23 settembre del 1982, la BX ha lasciato il segno sia per il modo in cui è stata allestita che per il suo stile e design d’avanguardia. Questa vettura divenne una delle protagoniste indiscussa del Salone di Parigi del 1982.

Fu un vero successo commerciale per il marchio di Stellantis, con oltre 2,3 milioni di unità vendute prima della fine della produzione avvenuta a giugno del 1994. Citroën si rivolse al famoso carrozziere italiano Bertone per progettare la carrozzeria mentre Marcello Gandini si occupò del design.

Si trattava di una berlina lunga 4,23 metri che poteva ospitare comodamente fino a cinque persone. Il cruscotto ispirato alla CX presentava caratteristiche iconiche come i comandi satellitari su entrambi i lati del volante e il contagiri retroilluminato. La Citroën BX veniva fornita con potenti motori da 1. 3 litri con potenza di 62 e 72 CV e da 1.6 litri da 90 CV.

Sempre al Salone Rétromobile 2022 di Parigi, Citroën esporrà alcuni dei modelli più iconici che hanno segnato la sua storia, grazie all’aiuto dei club dei collezionisti Citroën. In particolare, il pubblico potrà apprezzare la Rosalie 10 – presentata per la prima volta al Salone di Parigi del 1932, la Traction Avant 15/6 – commercializzata per ben 23 anni, la CX 2000 Pallas – costruita complessivamente in oltre 1 milione di unità, la 2CV Sahara – un veicolo semplice e robusto con due motori (uno anteriore e uno posteriore) e la US Mehari.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!