Citroën: le vendite in Brasile a febbraio 2022 sono cresciute del 116%

Citroën continua ad adottare in Brasile la sua strategia presentata nel piano Citroën 4All e continua ad ottenere ottimi risultati nel 2022. A febbraio, la casa automobilistica francese ha venduto 1774 esemplari, registrando una crescita del 116% rispetto a febbraio 2021, in un mercato in calo del 26% nello stesso periodo.

Da inizio anno, l’azienda ha già conquistato una quota di mercato dell’1,8%, con 4262 veicoli venduti e una forte crescita del 161% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, in un mercato in contrazione. Le grandi prestazioni della Citroën C4 Cactus nel 2022 garantiscono al modello la posizione tra le top sette nel segmento dei B-SUV, con una quota del 7%. Il modello francese ha già venduto 3870 unità quest’anno, mostrando tutto il suo potenziale nel mercato brasiliano.

Citroën: 1774 veicoli venduti in Brasile a febbraio 2022

Tra i veicoli commerciali leggeri, Citroën continua la sua crescita con il 21% nell’anno rispetto allo stesso periodo del 2021. Bene anche la gamma Citroën Jumpy, con le sue versioni Furgone, Vitré, Minibus ed e-Jumpy 100% elettrico, insieme al Jumper. Questi modelli hanno permesso alla casa automobilistica francese di assicurarsi un importante risultato nel segmento dei veicoli commerciali leggeri.

Edgard Alexandrino, direttore commerciale di Citroën Brasile, ha dichiarato che il marchio di Stellantis ha iniziato il 2022 con ottimi risultati e mantenendo il ritmo di vendita mese dopo mese, preparandosi per quello che porterà il futuro. Citroën è riuscita a raggiungere questo importante risultato a febbraio, che rafforza il grande lavoro svolto dallo stesso brand e dalla rete di concessionarie.

In un mercato ancora difficile, è stata in grado di registrare un aumento del 161% e una quota di mercato pari all’1,8% nel 2022. Questo grande risultato dimostra che il marchio è nella giusta direzione e sta seguendo la strategia prevista dal piano Citroën 4All.

Dal 1919, Citroën ha costruito la sua popolarità e prestigio cercando sempre l’ispirazione, principalmente dalle persone e dai loro stili di vita. Incarna uno spirito sottolineato dal suo slogan Inspired by you, che si materializza in auto che combinano un design unico e un comfort riconosciuto. Tra i produttori generalisti, il marchio di Stellantis si distingue anche per l’esperienza unica che offre ai suoi clienti. Nel 2019, l’azienda ha venduto quasi 1 milione di veicoli in oltre 90 paesi.

