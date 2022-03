Peugeot e Citroen: niente SUV compatti in America Latina

Lo scorso anno si era diffusa la notizia che Peugeot e Citroen stavano lavorando a dei SUV compatti che sarebbero stati lanciati in America latina. Originariamente si pensava che tali veicoli potessero arrivare anche in Europa ma sembra che le cose non andranno così. Infatti alcuni giornali brasiliani sostengono che nei giorni scorsi da Stellantis è arrivato lo stop ufficiale all’arrivo di questi SUV in America Latina.

Peugeot e Citroen: stop definitivo ai mini SUV in America Latina?

I motivi per cui questi SUV compatti non arriveranno sono principalmente due. Il primo motivo è che a quanto pare non sarebbero abbastanza redditizi per le casse di Peugeot e Citroen e dunque non varrebbe la pena realizzarli sebbene Stellantis abbia già a disposizione piattaforme, motori e componenti.

Il secondo motivo è che dentro a Stellantis si teme che questi due SUV compatti, uno dei quali si sarebbe potuto chiamare Peugeot 1008, potrebbero creare una forte concorrenza interna a Fiat Pulse, il SUV compatto che la principale casa automobilistica italiana ha presentato a settembre dello scorso anno e che da qualche mese ha iniziato ad affacciarsi sul mercato auto brasiliano.

Per quanto riguarda l’America latina dunque sembra che Stellantis abbia deciso di puntare tutte le sue carte sul SUV di Fiat che a breve dovrebbe debuttare in altri 10 mercati del Sud America. Quanto alla possibilità che tali modelli possano arrivare in Europa i pareri al momento sono discordanti.

C’è chi pensa che il progetto sia tramontato a livello globale e chi invece ritiene che per il nostro continente ci sia ancora qualche speranza di vedere tali SUV ma solo in versione elettrica al 100 per cento. Vedremo nelle prossime settimane se ci sarà una presa di posizione ufficiale da parte di Peugeot e Citroen e se avremo le idee più chiare su quello che sarà il destino di questi mini SUV.

