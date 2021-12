Peugeot 508 2023: ecco le novità attese [Render]

La Peugeot 508 di seconda generazione è al momento la vettura top nella gamma della casa automobilistica francese ed è una delle poche concorrenti rimaste nel segmento delle berline di medie dimensioni.

Anche se non li dimostra affatto, il modello ha debuttato circa quattro anni fa in occasione del Salone di Ginevra 2018, il che significa che il marchio di Stellantis potrebbe essere a lavoro su un restyling di metà carriera.

Peugeot 508 2023: il restyling di metà carriera potrebbe essere così

L’attuale generazione si presenta con una carrozzeria coupé-berlina fastback a cinque porte. È stato anche il primo modello di produzione a introdurre i caratteristici fari a LED ad artiglio sul paraurti anteriore che sono stati successivamente applicati a tutta la line-up dell’azienda francese. È probabile che il restyling adotterà nuovi elementi di design presi da altri modelli presenti della casa del Leone per offrire un look generale più moderno.

In attesa delle prime informazioni, in questo articolo vi proponiamo un interessante progetto digitale realizzato da Jean Francois Hubert/SB-Medien per Carscoops. Il nuovo restyling della Peugeot 508 potrebbe disporre del nuovo logo dell’azienda che al momento è presente soltanto sulla terza generazione della 308. Possiamo aspettarci anche una griglia frontale rivista, in linea con l’ultimo restyling dei SUV 3008 e 5008.

La 508 2023 avrà probabilmente un paraurti ridisegnato con delle finte prese d’aria sui lati e una grafica a LED leggermente disegnata che si fonde perfettamente con la griglia. Oltre ad alcune modifiche attese frontalmente, è probabile che il nuovo facelift della berlina rimanga in gran parte identico alla vettura attuale.

Forse la casa automobilistica francese potrebbe introdurre nuove colorazioni e nuovi cerchi. Dato che l’auto attuale è disponibile anche in versione station wagon, possiamo aspettarci le stesse modifiche anche sulla Peugeot 508 SW.

Possibili aggiornamenti a interni e motori

Passando all’abitacolo, possiamo aspettarci l’ultimo Peugeot i-Cockpit 3D, assieme a nuove opzioni di rivestimento e a più sistemi avanzati di assistenza alla guida di serie (ADAS). Oltre alle versioni con motori a combustione interna, la gamma potrebbe essere costituita anche da varianti ibride plug-in.

Al momento abbiamo la Peugeot 508 Hybrid con gruppo propulsore da 225 CV con trazione anteriore e la più performante 508 PSE (Peugeot Sport Engineered) che produce 360 CV e dispone della trazione integrale.

Non è chiaro se con il prossimo restyling della Peugeot 508, la casa di Leone dedicherà maggiore attenzione all’elettrificazione con l’obiettivo di ridurre le emissioni medie di CO2 della sua flotta in Europa. A giudicare dai precedenti restyling annunciati da Peugeot, la 508 aggiornata potrebbe arrivare già il prossimo anno come model year 2023.