Lancia Ypsilon 2024: tutte le novità previste

Tra le auto del gruppo Stellantis più attese nei prossimi anni, la nuova Lancia Ypsilon non sarà certamente un veicolo di transizione. Il modello del brand piemontese sarà immesso in commercio entro la fine del 2024. La notizia era nell’aria da un pezzo e l’annuncio ufficiale del numero uno del Costruttore, Luca Napolitano, fornito nei mesi scorsi ha spazzato via qualsiasi dubbio.

Lancia Ypsilon: cosa è lecito aspettarsi dalla nuova generazione prevista sul mercato nel corso del 2024

La futura generazione costituirà la prima auto targata Lancia ad avere un’alimentazione 100 per cento elettrica. Al momento non è dato stabilire se sarà l’unica opzione contemplata in listino o se nella gamma troveranno spazio pure i motori endotermici. Di sicuro, a partire dal 2026 il marchio realizzerà soltanto veicoli alla spina. Di conseguenza, da quella data sarà possibile acquistare esclusivamente la Lancia Ypsilon a zero emissioni.

Per quanto riguarda l’esemplare previsto fra due anni, Luca Napolitano ha evidenziato come saprà sorprendere parecchio la clientela. Difatti, segnerà un vero e proprio riposizionamento rispetto alla proposta attuale. Le parole proferite lasciano supporre che sfodererà un design di gran lunga rivisto e una personalità maggiormente premium in confronto alla vettura destinata ad andare in pensione.

I principi chiave attorno ai quali ruoterà la progettazione saranno due: tecnologia ed eleganza. Oggi Napolitano ha spiegato che il suo “giocattolo” sarà urbano e progressista. Dei tratti caratteriali attesi pure con la futura Ypsilon. D’altronde, Lancia figura nel trio delle Case premium di Stellantis e perciò serviranno soluzioni fedeli alle aspettative creata in merito.

Relativamente alle motorizzazioni, l’opzione elettrica subirà presumibilmente un netto incremento di potenza e, stando alle indiscrezioni, raggiungerà quota 130 cavalli. Infine, se parliamo dello stabilimento da cui uscirà, gli indizi conducono alla struttura di Figuruelas, in Spagna. Dalla stessa catena di montaggio proviene già oggi la Opel Corsa e in futuro verrà il turno della Peugeot 2008. Brand diversi, un unico cuore: Stellantis.

