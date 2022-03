Alfa Romeo, Bottas su Zhou: “Pronto a dargli supporto”

L’Alfa Romeo si misurerà nel prossimo campionato di Formula 1 con una coppia di alfieri totalmente nuova. Reduce da una stagione in chiaroscuro, nella quale né Raikkonen né Giovinazzi hanno portato parecchi punti in dote, la scuderia elvetica proverà a riscattarsi, sempre attraverso tra esperienza e gioventù. Metterà a disposizione del gruppo un bagaglio preziosissimo Valtteri Bottas.

Bottas fiducioso sulla partnership con Zhou

Il finlandese viene da annate importante alla guida delle monoposto Mercedes. Lui e Lewis Hamilton hanno formato un’eccellente partnership, ribadita pure nel 2021. Nonostante Lewis Hamilton abbia dovuto cedere il posto a Max Verstappen in classifica piloti, le frecce d’argento hanno comunque saputo, infatti, difendere il titolo costruttori dalla Red Bull.

Forte del quinquennio trascorso nella compagine anglo-tedesca, Valtteri Bottas dovrà presto adattarsi alla attuale realtà. Meno ambiziosa, ma altrettanto stimolante, avendo un carico di responsabilità maggiore. Sarà, infatti, suo il compito di aiutare l’esordiente cinese Guanyou Zhou nel passaggio in Formula 1, giunto tra mille polemiche.

Da buon capitano, Valtteri Bottas ha assicurato il massimo supporto al compagno di paddock. Lo seguirà come un vero e proprio mentore nei prossimi mesi. Secondo quanto riferisce RaceFans, il finnico ha spiegato di avere una buona esperienza nella disciplina e avendo un partner alle prime armi, è pronto a dargli tutto il supporto che sarà necessario. Se desiderano ottenere risultati in futuro, negli anni a venire, occorre trovare la chiave per collaborare in maniera efficace.

È fiducioso sulla possibilità di collaborare e sosterrà Zhou al meglio per diventare un driver completo in Formula 1 e uno competente. Dunque, non vede l’ora. Oltretutto pare ci sia una buona affinità caratteriale. Ad avviso di Valtteri, il 22enne è una brava persona e un gran lavoratore. È disposto a rimboccarsi le maniche, il presupposto ideale per gettare delle buone fondamenta e costruire qualcosa di importante. Gli eccellenti trascorsi al fianco di Hamilton fanno decisamente ben sperare.

