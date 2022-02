Zhou Guanyu: il cinese è carico in vista del suo debutto in F1

Il prossimo 20 marzo avverrà lo storico debutto in F1 di Zhou Guanyu. Il pilota di Alfa Romeo f1 Team Orlen sarà il primo cinese nella storia a correre su una monoposto di Formula 1 in occasione di un Gran Premio. Il giovane pilota si è detto carico in vista del suo debutto al quale ormai mancano poco più di 20 giorni.

Non vede l’ora di inizia la sua avventura in Formula 1 il prossimo 20 marzo Guanyu Zhou

Ricordiamo che Alfa Romeo ha presentato ufficialmente l’auto per la stagione 2022.

Zhou e il compagno di squadra Valtteri Bottas hanno preso parte ai test alla fine della scorsa settimana utilizzando una livrea mimetica in bianco e nero, con il design finale mostrato contemporaneamente ai media e ai fan di tutto il mondo.

Una serie di problemi meccanici hanno limitato l’auto che è rimasta ferma ai box per molto tempo e alla fine sono riusciti a fare solo 175 giri, posizionandoli al nono posto su 10 squadre nella classifica dei chilometri.

Il momento storico di Zhou arriverà il 20 marzo nel Gran Premio del Bahrain di apertura della stagione, dove lui e Bottas cercheranno di migliorare il bottino di soli 13 punti registrato dal team Alfa Romeo la scorsa stagione in F1.

Zhou è arrivato terzo in F2 l’anno scorso prima di passare alla F1 con l’Alfa Romeo e ha detto che tutto il duro lavoro, l’impegno e la motivazione dell’Alfa Romeo F1 Team Orlen lo hanno riempito di “orgoglio ed eccitazione”. Vedremo dunque di cosa sarà capace il giovane pilota che ha portato in dote al team del Biscione un buon numero di nuovi sponsor per un totale di oltre 30 milioni di euro di entrate.

