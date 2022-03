Lancia D110 Speciale Concept: un’idea da sogno [RENDER]

Si chiama Lancia D110 Speciale Concept ed è il nome del render realizzato dal designer Andrea Bonamore, che promette di mandare i fan in visibilio. La storia del marchio parla da sé e, al di là di ciò, il carattere della vettura risulta marcatamente sportivo. Chi va in cerca di intense emozioni in una vettura trova così pane per i suoi denti. L’idea saprà ispirare i progettisti della Casa automobilistica? Al momento l’ipotesi appare alquanto improbabile, ma sognare non costa nulla…

Lancia D110 Speciale Concept: l’incantevole creazione del designer Andrea Bonamore

Prima di vedere introdotta la Lancia D110 Concept, sarebbe prima necessario rilanciare le quotazioni di un marchio illustre, caduto un po’ nel dimenticatoio durante l’attuale era. La produzione della Ypsilon, un’auto che per quanto carina non può accontentare i fan di lungo periodo, ha rappresenta un semi-ritiro. Con l’assorbimento dei brand di FCA da parte di Stellantis, il vento sembra, però, aver finalmente cambiato direzione.

Il conglomerato italo francese è ben consapevole di aver tra le mani dei brand di assoluto prestigio come Alfa Romeo e Lancia. Nel caso di entrambe abbiamo assistito a un sensibile declassamento in passato, perciò occorrerà innanzitutto elevarne la percezione dei potenziali clienti. Ciò avrà luogo con l’ingresso in segmenti estremamente popolari al giorno d’oggi.

I piani da qui al 2028

In merito al Costruttore piemontese ciò si tradurrà in una nuova generazione di Lancia Ypsilon nel 2024, un nuovo crossover nel 2026 e nella nuova Lancia Delta nel 2028. Una volta effettuato il rilancio sarà possibile attendersi qualche piacevole sorpresa, magari eclatante, come una versione grintosa ed esuberante della Lancia D110 Speciale concept qui rappresentata.

Naturalmente, è prematuro stabilire già ora se il listino accoglierà una proposta simile. Molto dipenderà dal successo in termini commerciali nell’arco dei prossimi anni. Qualora vedesse la luce, il modello verrebbe fabbricato a tiratura limitata e con una unità propulsiva al 100 per cento elettrica.

