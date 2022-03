Ferrari: avvistata la sportiva che succederà alla 812 [FOTO SPIA]

La nascita di una nuova Ferrari è tra gli eventi più attesi fra gli appassionati del Cavallino Rampante. Dal profilo Instagram dell’informatissimo derek.photography emerge che le strade di Maranello hanno già accolto un modello decisamente inedito che prefigura l’arrivo sul mercato di un nuovo modello col Cavallino Rampante su cofani e fiancate che dovremmo vedere a breve.

Non è di certo chiaro cosa nasconde questa Ferrari avvistata nei pressi dello stabilimento di casa Ferrari, ma sulla base di quanto riferito dall’autore delle immagini potrebbe trattarsi della sportiva che andrà a prendere il posto (nel prossimo futuro) della Ferrari 812. Magari dotata di un propulsore V12, che secondo quanto stabilito dai piani alti di casa Ferrari non dirà facilmente addio anche in questi tempi di transizione ecologica e discorsi simili.

Emerge una certa parentela con la Ferrari Roma

Lo stile introdotto dal Cavallino Rampante con l’approdo sul mercato della Ferrari Roma lo vedremo sicuramente sui futuri modelli del costruttore di Maranello. Emerge però che le immagini che ci mostrano questa nuova Ferrari ancora camuffata introducono stilemi e caratteristiche effettivamente derivanti dalle impostazioni già applicati per la bella Roma.

I fari sono gli stessi, ma l’impostazione del frontale appare si derivata dalla Roma ma differente nell’approccio alle prese d’aria qui notevolmente più estese su tutta la parte bassa del frontale. Va detto poi che, al netto delle camuffature che non ci permettono di avere uno sguardo completo sulle caratteristiche reali, il museo sembrerebbe sfruttare un andamento differente nella zona più bassa del cofano anteriore praticando quindi uno pseudo passaggio d’aria così come era stato visto sulla Ferrari 488 Pista.

Possiamo dire inoltre che la sezione posteriore appare molto simile a quella della Roma, ma nel complesso la vettura sembra avere proporzioni più importanti rispetto a quelle della sportiva da cui derivano le sue linee. Mancano poi elementi che potrebbero fare supporre la presenza di qualche forma di elettrificazione: questa Ferrari, la cui sigla di progetto dovrebbe essere F167, pare sarà esclusivamente alimentata da un propulsore endotermico “puro” posizionato all’anteriore.

Foto, derek.photography

