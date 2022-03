Maserati: le probabili uscite nel 2023 e 2024

Nell’arco dei prossimi anni Maserati presenterà tante novità. La Casa del Tridente, unico brand di Stellantis indirizzato alla clientela più facoltosa, è in procinto di rivoluzionare il proprio portafoglio prodotti. La prima attesa al varco è Grecale, SUV di segmento D, che arriverà il prossimo 22 marzo. Il modello sarà mostrato a Modena ed entrerà in listino lungo i prossimi mesi. La curiosità è febbrile intorno alla vettura e la speranza, nemmeno troppo velata, del Costruttore è di compiere un salto di qualità in termini di vendite.

Maserati: i piani commerciali per il 2023 e il 2024

Restando sempre sul 2022, avranno luogo due ulteriori debutti degni di nota. Il primo è rappresentato dalla nuova Maserati M20 Cabrio, la quale arriverà nel corso dell’estate. Intanto, sul web sono trapelate diverse foto spia e lo stesso marchio ha pubblicato alcune immagini. Un chiaro segnale che i lavori sono in stato avanzato e al reveal ufficiale non manca molto.

Infine, nel 2022 toccherà alla Maserati GranTurismo. Il veicolo si preannuncia come un’uscita davvero intrigante. Difatti, costituirà il vero fiore all’occhiello della gamma. E poi? Nel 2023 si batterà la fiacca? Assolutamente no. Al contrario, verrà il turno di altre tre new entry. Parliamo dei 3 modelli completamente elettrici per il brand del Tridente. Ad aprire la danza sarà presumibilmente il SUV Grecale Folgore. Seguiranno le GranTurismo e GranCabrio Folgore. Queste ultime, dalla forte connotazione sportiva, dovrebbero esordire in coppia. Quanto alla GranCabrio Folgore, si tratterà dell’unica versione prevista dell’auto.

Ma voltiamo ancora pagina e soffermiamoci sul 2024, quando toccherà alle Maserati Quattroporte e Levante rompere gli indugi e uscire dalla catena di montaggio. O almeno si spera. Al momento è, infatti, impossibile andare oltre a una semplice previsione, poiché non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali di sorta. A ogni modo, gli esemplari vedranno la luce senza se e senza ma in versione al 100 per cento elettrica. Chissà se saranno accompagnate dalle controparti ibride.