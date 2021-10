Maserati Levante Trofeo Fuoriserie Edition: debutta una nuova edizione speciale

Maserati ha realizzato una speciale edizione del suo Maserati Levante Trofeo chiamata Fuoriserie Edition per lo chef Massimiliano Alajmo. La casa automobilistica modenese e lo chef si incontrano sul terreno condiviso del made in Italy, partendo dalla tradizione, superando le convinzioni e proiettandosi verso il futuro.

La vettura, nata dalla collaborazione fra lo chef più giovane della storia ad ottenere le tre stelle Michelin e il Tridente, rientra nel programma di customizzazione Maserati Fuoriserie.

Maserati Levante Trofeo Fuoriserie Edition e Massimiliano Alajmo

Nel III millennio, l’auto diventa un’estensione dell’identità unica e irripetibile di ciascuno. In ogni ambito espressivo, il trend-setter plasma la sua personalità rivoluzionaria, ricombinando elementi che gli mette a disposizione la natura e le conoscenze che gli mette a disposizione la storia.

Questa missione, che accomuna il marchio di Stellantis e Alajmo, è alla portata di chiunque abbia l’audacia di incarnare il proprio gusto in una vettura, grazie al programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie.

Quest’ultimo propone due diverse interpretazioni della personalizzazione, un piatto vuoto sul quale realizzare vetture one-off oppure un menu di ingredienti dal quale attingere, ovvero materiali, colori e dettagli da combinare in base ai gusti personali.

I clienti possono scegliere tra 23 colori per l’esterno, 10 livree, cinque dreamlines, cinque colazioni per le pinze freno, cinque finiture per i cerchi, cinque colori di cuciture, tre colori di pelle e con sedile monocolore o bicolore.

Nel caso del Maserati Levante Trofeo Fuoriserie Edition di Massimiliano Alajmo, troviamo nero per gli esterni e oro per gli interni. Lo chef considera proprio l’oro lo stato di massima luminosità. In cucina è da sempre associato allo zafferano, che richiama la prossimità al sole, l’energia vitale.

Interamente ideato e ingegnerizzato in Italia, come tutte le altre Maserati, il SUV special edition sfoggia sedili in pelle color simil-oro (in Pale Terracotta), cuciture in Grigio Medio, poggiatesta con il Tridente e scritta Trofeo ricamata in tono con le cuciture.

L’esterno è dipinto in Nero Luce con dreamline Mistic Gold e cerchi Orione da 22” con pinze freno nere. Secondo Alajmo, quando le regole ci allontanano dal principio originario bisogna infrangerle per riaffermare il senso autentico della cucina, così come dell’automotive.

Il Maserati Levante Trofeo Fuoriserie Edition per Alajmo è stato presentato presso il ristorante tre stelle Michelin della famiglia dello chef, le Calandre di Padova, il 20 ottobre nel contesto di una golden dinner creata in sintonia con il sapore complessivo della collaborazione.