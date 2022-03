Ferrari SF90 Stradale: conciata come un catorcio dopo 290 km [FOTO]

Vederla ridotta così, la Ferrari SF90 Stradale, è davvero un colpo al cuore. Ne è passato di tempo da quando il modello del Cavallino Rampante approdò sul mercato. Correva il 2019, ben tre anni fa. Eppure, i numerosi disagi riscontrati dall’industria (in primis, la carenza dei semiconduttori) hanno comportato dei slittamenti nelle consegne. Addirittura, a qualcuno è toccato attendere il 2022 per vedersela recapitare e aver così il piacere di guidarne una. Ma certe auto richiedono capacità al volante non indifferenti. Altrimenti c’è il rischio di distruggerle dopo appena 290 km.

Ferrari SF90 Stradale irriconoscibile: le immagini “spaventose” della supercar di Maranello dopo appena 290 km percorsi

La storia della Ferrari SF90 Stradale ritratta nella foto non è ancora ben chiara. Di certo, qualcuno l’ha sfasciata in malo modo, una volta percorsi neppure 300 km (il contachilometri di bordo ne segna 290). Successivamente è stata messa in vendita nei cataloghi IAAI.com. Come abbiamo appena detto, non sono noti i dettagli del sinistro. Senz’altro, dando un’occhiata alle immagini disponibili in rete qui condivise emergono dei danni enormi.

Nello specifico, il volto della vettura è andato completamente in frantumi. Alla luce di ciò, verrebbe da immaginare un impatto frontale per la supercar di Maranello ad alimentazione ibrida. I segnali riportati sull’esemplare vanno oltre alla “semplice” carrozzeria, riguardando pure il sistema di raffreddamento e l’impianto elettrico ad alto voltaggio della vettura.

La quotazione rimane comunque a sei zeri: un buon affare per i benestanti

I danni sono visibili pure sul lato destro del bolide, che da quanto mostrano le foto era peraltro provvisto di pacchetto Assetto Fiorano. Lo segnala nitidamente lo spoiler posteriore rialzato.

Malgrado i danni riportati, tale Ferrari SF90 Stradale ha un valore di 1 milione di dollari, intorno a una cifra di 900 mila euro. Una quotazione potenzialmente appetibile per gli appassionati più facoltosi, interessati ad accaparrarsi alcune parti della vettura, quali il propulsore V8 Biturbo da 4.0 litri, perfettamente funzionante.