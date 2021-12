Ferrari 575M Maranello: un esemplare del 2003 cerca una nuova casa

Le granturismo con motore V12 montato anteriormente di Ferrari hanno sempre avuto un grande successo nel mercato automobilistico. La Ferrari 575M Maranello è un esempio e un esemplare del 2003 è disponibile attualmente all’asta tramite Collecting Cars fino al 4 gennaio 2022.

I miglioramenti apportati rispetto alla 550 Maranello potrebbero essere sottili a un occhio in esperto, ma realtà fanno la differenza. La 575M Maranello proposta all’asta è stata consegnata nuova in Giappone, ma successivamente è stata importata in Canada dove è stata immatricolata nell’Ontario mentre attualmente si trova a Toronto.

Ferrari 575M Maranello: la granturismo ha percorso poco più di 20.000 km

Il contachilometri segna appena 20.115 km percorsi e inoltre non ci sono guasti elettrici o meccanici. L’ultimo servizio di manutenzione è stato effettuato lo scorso agosto. Sotto il cofano della Ferrari 575M Maranello si nasconde un motore V12 aspirato da 5.7 litri capace di sviluppare 515 CV di potenza a 7250 g/min e 588 Nm di coppia massima a 5250 g/min. Lo stesso propulsore è stato montato anche sulla 612 Scaglietti.

Grazie a questi numeri, la GT impiega 4,2 secondi nello scatto da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 325 km/h. Anche se queste cifre non sono il meglio che è possibile trovare in questo momento sul mercato, il sound proposto dal V12 è sicuramente tutt’altra cosa.

In questo caso, il 12 cilindri è abbinato a un cambio manuale automatizzato F1 a 6 velocità con paddle al volante al posto del raro cambio manuale a cancello. È stata la prima Ferrari a 12 cilindri a montare un cambio tipo Formula 1.

Esternamente troviamo la popolare colorazione Rosso Corsa con pinze freno abbinate, nascoste dietro a cerchi in lega da 18” a cinque razze. A parte alcuni piccoli graffi, la carrozzeria si presenta in buone condizioni.

L’abitacolo di questa 575M Maranello prevede un rivestimento in pelle rossa e nera con cuciture a contrasto e della fibra di carbonio presente sulle palette, sulle soglie sottoporta, nella zona inferiore del console centrale e sul quadro strumenti.

Di serie, la supercar dispone di un impianto audio aggiornato con autoradio Pioneer aftermarket, aria condizionata, custodia in pelle, kit attrezzi originali, manuale originale e sedili con regolazione elettrica. Al momento della pubblicazione dell’articolo sono state piazzate 31 offerte per questa Ferrari 575M Maranello, con quella più alta di 60.000 dollari canadesi (41.407 euro).