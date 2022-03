Alfa Romeo: la super car del futuro è in arrivo? [RENDER]

Alfa Romeo nei prossimi anni non si limiterà a lanciare sul mercato solo SUV e crossover come più di qualcuno teme. Infatti il CEO del marchio premium di Stellantis, il francese Jean-Philippe Imparato ha detto chiaramente che in futuro la gamma della sua casa automobilistica milanese sarà arricchita anche con modelli più consoni alla storia e alla tradizione del famoso brand del Biscione. Il riferimento va chiaramente a future auto sportive elettriche di cui Imparato ha fatto anche i nomi: Alfa Romeo GTV, Duetto e 33 Stradale.

Ecco come sarebbe una futura super car di Alfa Romeo

Ovviamente queste parole sono state prese come spunto da parte di molti per provare ad ipotizzare l’aspetto di tali auto. In particolare si registra nelle scorse ore il render del designer Mirko Del Prete che ha immaginato come potrebbe essere una super car elettrica del futuro di Alfa Romeo.

Una vettura di questo tipo si potrebbe immaginare ovviamente solo in edizione limitata se non addirittura come One-Off. L’auto totalmente elettrica potrebbe avere una potenza fino a 800 cavalli un’accelerazione da 0 a 100 in appena 2 secondi e una velocità massima di 280 km orari.

Ovviamente non sappiamo se Alfa Romeo abbia realmente in mente qualcosa di simile per il futuro, ma non possiamo escluderlo.

Una volta che il rilancio di vendite e anche di immagine sarà avvenuto, le cose per la casa automobilistica del Biscione potrebbero prendere una piega davvero interessante, considerato che Stellantis potrebbe decidere di investire massicciamente su quello che è uno dei suoi 3 brand premium insieme a Lancia e DS Automobiles.

Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito. Ricordiamo che di recente Imparato aveva promesso qualche anticipazione sulle future auto elettriche entro fine anno. Si spera quindi che entro la conclusione di questo 2022 possano giungere informazioni concrete su quello che accadrà in futuro alla gamma della casa automobilistica milanese.

