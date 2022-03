Alfa Romeo Giulia e Stelvio Restyling: nuova ipotesi dal web

Alfa Romeo Giulia e Stelvio restyling dovrebbero essere la prossima grande novità ad arricchire la gamma della casa automobilistica del Biscione. Secondo indiscrezioni, che devono però ancora essere confermate, l’aggiornamento delle due auto dello storico marchio milanese dovrebbe avvenire entro la fine del 2022.

Nuova ipotesi sul design di Alfa Romeo Giulia e Stelvio restyling

Nel frattempo Alfa Romeo Giulia e Stelvio restyling sono state avvistate già diverse volte in fase di test. Grazie ai prototipi avvistati sul web sono apparsi i primi render che provano ad ipotizzare quello che potrebbe essere l’aspetto delle due vetture di Alfa Romeo quando finalmente saranno svelate.

L’ultimo a provare ad indovinare l’aspetto di questi futuri modelli è stato il designer Avarvarii che sulla sua pagina di Instagram ha pubblicato un render che mostra la berlina e il SUV di segmento D insieme.

La parte anteriore dei due modelli è stata resa molto più simile nell’aspetto a quella del SUV di segmento C Alfa Romeo Tonale. Del resto è proprio questo il fine del restyling. Si vuole creare un family feeling più evidente tra le tre auto presenti attualmente nella gamma della casa milanese.

Per il resto si prevede un quadro strumenti digitale e più tecnologia nell’abitacolo. Altre ipotesi sono l’introduzione di qualche nuovo materiale e l’arrivo della prima versione elettrificata nella gamma dei motori. Nei prossimi mesi dovrebbero arrivare nuovi indizi su come saranno le future Alfa Romeo Giulia e Stelvio e soprattutto forse finalmente sapremo con precisione quando queste due auto arriveranno sul mercato.

Ricordiamo infine che il loro arrivo avverrà in attesa del lancio delle nuove generazioni, confermate nei mesi scorsi dal CEO Imparato, che presumibilmente debutteranno nel corso del 2025 e del 2026. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno in proposito nel corso delle prossime settimane da Alfa Romeo.

