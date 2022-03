Citroen: salvata dai furgoni in Francia a febbraio

Il mese di febbraio che si è concluso da poco per Citroen è stato piuttosto strano per la casa automobilistica di Stellantis in Francia. Infatti in terra transalpina il mese scorso il marchio automobilistico ha visto diminuire di molto le vendite di auto, ma aumentare nello stesso tempo quelle dei veicoli commerciali leggeri. In questo modo le sue vendite globali in quel mercato sono scese solo del 5,8 per cento.

Citroen: febbraio contraddittorio in Francia dove aumentano le vendite di furgoni ma calano quelli delle auto

Si tratta di un risultato che riassume il calo del 14,1 per cento che i francesi hanno registrato nel segmento delle auto e un aumento del 16,1 per cento dei veicoli commerciali leggeri. La casa transalpina nel mercato di casa ha quindi venduto 18.175 veicoli, di cui 11.975 auto e 6.200 SUV. Nel mercato delle auto Citroen fatica a sedurre i suoi clienti nei segmenti più importanti. Tra le note positive, segnaliamo che la C3 Aircross è progredita a febbraio dell’8,2 per cento, con 2.257 unità consegnate ai suoi clienti.

La C4 cresce del 56,7 per cento, con un volume di 1.685 unità. Anche il Grand C4 Spacetourer ha migliorato i suoi risultati del 3,7 per cento, con un volume molto limitato di 501 minivan venduti. Tutti gli altri modelli sono in calo, ad eccezione della C5 X, non commercializzata a febbraio 2021. Altra caratteristica sorprendente, il modello più venduto rimane la berlina C3, in calo dell’8,2 per cento, con 5.809 immatricolazioni.

Citroen limita i danni grazie all’ottimo andamento che il mese scorso in Francia hanno avuto i suoi veicoli commerciali leggeri. Il Berlingo Van ha visto le sue vendite aumentare del 22,9 per cento, per raggiungere 2.152 unità.

Jumpy ha venduto 1.631 esemplari, in crescita del 44 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Solo il Jumper è sceso leggermente del 2,5 per cento, con 867 veicoli immatricolati. Questa valutazione conferisce al marchio di Stellantis il primo posto nel mercato dei veicoli commerciali leggeri in Francia a febbraio, con una quota di mercato del 21,8 per cento.

Ti potrebbe interessare: Nuova Citroën C3: oltre 150 combinazioni possibili di personalizzazione per il famoso modello della casa automobilistica di Stellantis