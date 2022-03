Nuova 500 Elettrica: è la più venduta BEV in Italia a febbraio

Col crollo del mercato automobilistico italiano, fissato nel mese di febbraio ad un -22,6%, anche il comparto delle elettriche introduce una perdita nonostante comunque si riesca a registrare un aumento dello 0,4% per quanto riguarda la quota di mercato in riferimento allo stesso mese di febbraio del 2021. Le elettriche, in Italia, rappresentano quindi una quota di mercato pari al 2,8% nonostante una diminuzione da 3.460 unità a 3.175: molto bene si comporta però la Nuova 500 Elettrica.

È difatti proprio la Nuova 500 Elettrica a issarsi al top della classifica dei modelli elettrici più venduti a febbraio in Italia. Il dato dice che la piccola elettrica di casa Fiat ha immatricolato 509 esemplari nel solo mesi di febbraio appena trascorso, ovvero un dato molto interessante che la pone al vertice del suo comparto di riferimento sebbene si sia registrato un calo del 10% rispetto a quanto immatricolato nel mese di febbraio del 2021.

La Nuova 500 Elettrica mantiene stabilmente la leadership

Il dato registrato a febbraio dalla Nuova 500 Elettrica, nonostante il calo rispetto allo stesso mese dello scorso anno, permette di mantenere la leadership del mercato italiano fra le vetture completamente elettriche. La Nuova 500 Elettrica precede allora la Smart FortTwo che infatti riesce a immatricolare solamente 297 unità a febbraio (circa la metà rispetto al 2021). Al terzo posto troviamo invece la Tesla Model Y che immatricola 223 vetture (erano 11 le immatricolazioni a gennaio).

Come accennato, la Nuova 500 Elettrica si conferma al vertice delle elettriche in Italia anche guardando a questo primo bimestre del 2022. Tra i mesi di gennaio e febbraio, la city car elettrica di Fiat ha infatti immatricolato 1.057 unità riuscendo anche a scavalcare il dato fatto registrare nello stesso bimestre dello scorso anno. Allora la Nuova 500 Elettrica aveva immatricolato 1.002 unità ponendosi anche in quel caso al vertice del comparto. Si può quindi dire che anche il 2022 potrebbe rivelarsi un autentico successo per l’elettrica di Fiat. Guardando ancora ai primi due mesi del 2022, la Nuova 500 Elettrica si lascia alle spalle la Dacia Spring che vende 717 unità e la Smart ForTwo con 527 vetture immatricolate. Alle loro spalle le Renault Twingo E-Tech Electric e la Zoe con 386 e 373 unità vendute rispettivamente.