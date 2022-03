Fiat Panda: anche a febbraio domina in Italia

Continua il dominio di Fiat Panda in Italia. La celebre vettura della principale casa automobilistica italiana anche nel mese di febbraio del 2022 è risultata essere leader del mercato auto nel nostro paese con un ampio margine di vantaggio sulla concorrenza. Sono state esattamente 10.130 le unità che Fiat è riuscita ad immatricolare il mese scorso in Italia della famosa utilitaria prodotta presso lo stabilimento di Pomigliano.

Fiat Panda: anche nel mese di febbraio del 2022 domina in Italia

Come dicevamo poc’anzi Fiat Panda anche nel mese di febbraio del 2022 ha surclassato la concorrenza. Basti pensare che la seconda auto più venduta in Italia è stata Lancia Ypsilon la quale ha venduto un totale di 3.894 unità il mese scorso nel nostro paese. Questo significa che rispetto alla sua avversaria più vicina, la vettura della principale casa automobilistica italiana ha venduto quasi il triplo.

Al terzo posto di questa classifica che tiene conto delle immatricolazioni troviamo Ford Puma. Al quarto posto un’altra auto di Fiat. il crossover 500X. Il modello prodotto a Melfi ha totalizzato il mese scorso 2.595 esemplari consegnati ai clienti.

Per quanto riguarda il gruppo Stellantis, oltre a Fiat Panda, Lancia Ypsilon e Fiat 500X nella top ten delle auto più vendute in Italia il mese scorso troviamo anche Citroen C3, Jeep Renegade e Peugeot 208.

Fiat Panda si conferma senza rivali, anche nella classifica che tiene conto delle vendite dei primi due mesi del 2022. La vettura di Fiat è la più venduta in assoluto con oltre 19.000 vetture consegnate. Al secondo posto troviamo un’altra auto di Stellantis: Lancia Ypsilon. Questa però è lontanissima da Panda. Tra le due auto infatti in soli due mesi la differenza di immatricolazioni è già sulle 12 mila immatricolazioni.

