Ram 1500 BEV avrà un piccolo motore termico a supporto della batteria

Ram ha confermato ufficialmente che nel 2024 lancerà ufficialmente il suo primo pick-up 100% elettrico con il nome di Ram 1500 BEV. Questo importante veicolo fa parte di un nuovo programma realizzato dalla casa automobilistica di Stellantis con il nome di Ram Revolution.

Sappiamo che il 1500 BEV andrà a scontrarsi direttamente con artisti del calibro di Ford F-150 Lightning e Chevrolet Silverado EV, che tra l’altro sono stati già annunciati ufficialmente e presto arriveranno sul mercato. Tuttavia, il primo Ram elettrico avrà una caratteristica molto particolare che non troviamo al momento su nessuno EV di questo segmento.

Ram 1500 BEV: la funzione EV Pulse supporterà la batteria durante i carichi e i viaggi più lunghi

Mike Koval Jr, CEO di Ram, ha confermato che il Ram 1500 EV disporrà di un particolare range extender per garantire la flessibilità e l’autonomia tipica di un motore a combustione interna, pur utilizzando un propulsore full electric.

Nel corso di un’intervista al Salone di Chicago 2022, Koval Jr ha dichiarato che il pick-up elettrico avrà la funzione EV Pulse, ossia un piccolo motore a gas o diesel che permette di ricaricare la batteria.

Secondo il dirigente, questa caratteristica andrà a risolvere uno degli svantaggi dei pick-up a emissioni zero. Inoltre, questo range extender combina quasi tutti i vantaggi di entrambi i propulsori, ossia il funzionamento silenzioso, efficiente e reattivo di un motore elettrico e la maggiore flessibilità di alimentazione di un propulsore endotermico.

In aggiunta, questa tecnologia sarà particolarmente utile durante i viaggi più lunghi o durante il traino, riducendo il carico sulla batteria e migliorando l’autonomia. Secondo quanto riportato, però, l’RXEV (Range Extender Electric Vehicle) non è un veicolo superiore a un modello elettrico a batteria standard.

Questo perché includere due propulsori aumenta notevolmente la complessità, i costi e il peso e inoltre soffre di inefficienza di conversione dell’energia, quindi probabilmente non otterrà il massimo dal carburante che brucia per supportare la batteria.

Anche se piccolo, il range extender occuperà comunque spazio a bordo, riducendo la capacità complessiva e, in alcuni casi, l’utilità. Ad ogni modo, la flessibilità offerta da un RXEV sarà molto utile ad alcuni conducenti che altrimenti non prenderebbero in considerazione l’acquisto di un pick-up elettrico.

Ritornando al Ram 1500 BEV, la casa automobilistica americana ha mostrato le prime immagini di un concept che viene sviluppato con il contributo dei clienti per ispirare il design finale del modello.

Il nuovo programma Ram Evolution è dedicato a tutti quei fan che vogliono unirsi al brand di Stellantis nel suo viaggio per rivoluzionare ancora una volta il segmento dei pick-up con un prodotto davvero unico e realizzato su misura.