Stellantis: il nuovo motore ‘Tornado’ potrebbe debuttare a breve

Lo scorso anno è emersa la notizia che il gruppo Stellantis starebbe lavorando ad un nuovo motore sei cilindri in linea conosciuto con il nome di ‘Tornado’. A proposito di questo propulsore, nelle scorse ore è emersa la notizia che il suo debutto potrebbe avvenire molto presto. Si parla precisamente del prossimo mese di aprile quando il motore potrebbe venire svelato dal gruppo automobilistico in occasione del Salone dell’auto di New York. L’evento si svolgerà nella metropoli americana dal 15 al 24 aprile 2022.

Stellantis: il nuovo motore Tornado potrebbe essere svelato al salone dell’auto di News York ad aprile

A lasciare intuire che il debutto di questo motore possa avvenire proprio a New York è stato il capo di Jeep in Nord America Jim Morrison. Rispondendo ad una domanda della stampa a proposito di quando sarebbe arrivato il nuovo propulsore, Morrison ha risposto “Vieni a New York?”. Ovviamente non c’è la certezza che il motore sarà presentato ma sembra abbastanza probabile.

Secondo indiscrezioni potrebbe trovare posto proprio in una vettura di Jeep. A proposito di questo motore a dicembre girava voce che la sua produzione fosse già iniziata presso lo stabilimento Stellantis di Saltillo in Messico.

Tra i modelli che sembrano avere le maggiori probabilità di ospitare il debutto del nuovo motore Tornado al Salone dell’auto di News York 2022 secondo gli addetti ai lavori vi sarebbero la nuova Jeep Grand Cherokee e il nuovo Jeep Wagoneer. E’ probabile che la conferma sul debutto di questo propulsore e nuove informazioni arriveranno nel corso delle prossime settimane, man mano che ci avvicineremo all’avvio dell’edizione 2022 della famosa kermesse automobilistica che si svolge a New York.

