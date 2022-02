Jeep Renegade 2022: aumento di prezzo in Brasile a marzo

Come ormai è consuetudine per tutti i modelli del gruppo Stellantis in America latina, a pochi giorni dal lancio sul mercato arriva il primo ritocco per il listino prezzi della nuova Jeep Renegade 2022. Circolano sui social le immagini che mostrano un nuovo listino per la celebre vettura di Jeep lanciata appena 18 giorni fa, in un comunicato inviato alle concessionarie.

Primo aumento di prezzo per Jeep Renegade in Brasile dopo il restyling

Questa tabella mostra che il SUV più venduto del marchio costerà fino a R $ 4.200 in più, con aumenti di prezzo che vanno dal 2,2 per cento al 2,8 per cento. Con questo, la Jeep Renegade costerà tra R $ 127.490 e R $ 167.490. Al lancio, avvenuto il 10 febbraio, il modello partiva da R $ 123.990 e R $ 163.290. Qualcosa di simile è già successo con la Jeep Compass e Commander, oltre che anche alla Fiat Pulse.

Jeep Renegade Sport 1.3 flex passa da R $ 123.990 a R $ 127.490 dopo un aumento di R $ 3.500 o 2,8 per cento. La versione Longitude costerà 141.990 BRL, che rappresenta un aumento di 3.000 BRL (2,2 per cento) rispetto ai 138.990 BRL addebitati al lancio del SUV. le versioni più costose rimangono la S e la Trailhawk. Entrambe hanno lo stesso prezzo e sono aumentate da R $ 163.290 a R $ 167.490 dopo un aumento di R $ 4.200, o 2,6 per cento.

Quella di aumentare i prezzi delle sue auto a poche settimane dal lancio sul mercato sembra ormai diventata una tradizione per Stellantis in Brasile. Vedremo se anche questa volta la mossa porterà fortuna al gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe. Per il momento visti i risultati di vendita ottenuti nell’ultimo anno in Brasile dalla società franco italiana sembrerebbe proprio di si.

Ti potrebbe interessare: Jeep Grand Cherokee: per il famoso SUV della casa americana arriva uno stop alle vendite negli Stati Uniti per un problema abbastanza serio