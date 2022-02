Jeep Grand Cherokee: stop alle vendite negli USA per un problema

All’inizio di questa settimana si è sparsa la notizia che negli Stati Uniti alcuni proprietari di nuove Jeep Grand Cherokee L stavano avendo grossi problemi con le loro nuove Jeep. In breve, era stato segnalato che il portachiavi dell’auto perdeva la connessione con il SUV e qualsiasi tentativo di sbloccarlo con una chiave fisica veniva scambiato dal veicolo come tentativo di furto. Diversi utenti del forum su Jeep Garage hanno segnalato il problema. Quando si è diffusa la notizia anche altri clienti di Jeep hanno segnalato lo stesso problema.

Stop alle vendite di Jeep Grand Cherokee negli USA per un problema all’elettronica

A quel punto Jeep negli USA ha deciso di intervenire stoppando temporaneamente le vendite di Jeep Grand Cherokee e Grand Cherokee L. La causa esatta di questo problema non era inizialmente chiara. Tuttavia, un avviso inviato ai concessionari dall’ala FCA di Stellantis afferma che è stata emessa un’interruzione della vendita dei veicoli a causa dell’elettronica difettosa installata sulle Jeep. In particolare, il documento sostiene che un “Modulo hub a radiofrequenza” può causare problemi di comunicazione tra l’auto e il telecomando.

Il problema sembra riguardare i SUV venduti nei concessionari a febbraio. Tuttavia, non è chiaro quante Jeep Grand Cherokee siano state colpite dal problema. Per quanto riguarda la soluzione, il documento afferma che questi RFHM difettosi devono essere sostituiti, un processo che presumibilmente inizierà a marzo. Per alcuni proprietari di veicoli interessati, ciò potrebbe significare più di un mese senza i nuovi SUV che hanno appena acquistato.

Per i modelli invenduti ancora in concessionaria, non possono andare da nessuna parte finché non sono stati riparati. Vedremo dunque quali novità arriveranno a proposito di questo problema che comunque riguarda un numero piuttosto limitato di unità. Infatti Jeep ha deciso di non procedere ad un vero e proprio richiamo.

