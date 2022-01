Jeep Renegade restyling si mostra per intero in un video

Come vi abbiamo scritto in altre occasioni Jeep Renegade restyling sta per arrivare. La vettura dovrebbe debuttare nel corso del primo trimestre del 2022. Numerose foto spia sono emerse nelle scorse settimane a proposito del prototipo camuffato del celebre modello. L’auto è stata mostrata anche in un teaser ufficiale di Jeep con la carrozzeria però interamente coperta dal vinile. Nelle scorse ore il modello di Jeep è stato però svelato per intero in un video che è stato pensato per illustrare le novità ai concessionari brasiliani di Jeep.

Ecco le prime immagini senza veli della Jeep Renegade Restyling

Qualcuno ha pensato bene di caricare il video sul web e nel giro di poco tempo le immagini della nuova Jeep Renegade restyling sono diventate virali. Ricordiamo che il modello subirà lievi aggiornamenti estetici sia all’esterno che all’interno. La novità più grande è data dall’addio del diesel e dalla presenza del motore 1.3 Turbo della linea GSE.

Il nuovo modello arriva con un look più sportivo, mantenendo aggiornati i fari full LED, oltre a una griglia rimodellata e nuovi elementi nei paraurti. Con i cerchi in lega ridisegnati, la Jeep Renegade restyling avrà anche nuovi fanali posteriori a LED nella parte posteriore, mentre l’interno è dotato di un cluster 100% digitale e configurabile, oltre a multimedia con uno schermo da 10 pollici.

Come Jeep Compass e Commander, anche la Jeep Renegade restyling avrà la connessione 4G di TIM con Wi-Fi, oltre ai servizi online e alla compatibilità con Android Auto e CarPlay. Un’altra novità sarà la presenza del nuovo volante di Compass e Commander che sarà di serie, oltre a sistemi di assistenza più sofisticati, come il cruise control adattivo, il rilevatore di pedoni con frenata autonoma, etc.

Ti potrebbe interessare: Fiat, Jeep, Peugeot e Citroën: auto preferite dalle aziende in Brasile