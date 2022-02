Alfa Romeo Giulietta GTA: ecco la versione ad alte prestazioni [Render]

Dopo diversi anni, finalmente Alfa Romeo ha portato sul mercato una nuova auto con il nome di Alfa Romeo Tonale. Si tratta più nello specifico del secondo SUV che si posiziona al di sotto dello Stelvio.

Il Tonale porta con sé una serie di novità molto interessanti nella line-up di veicoli della casa automobilistica di Arese. Ad esempio, è il primo veicolo ibrido plug-in del Biscione. Insomma, il marchio di Stellantis spera in una vera metamorfosi con questo modello. Resta però da vedere se basterà solo il Tonale a riconquistare il cuore dei suoi fan.

Alfa Romeo Giulietta GTA: la berlina si trasforma in un performante crossover

Nel frattempo, il nuovo modello ha sicuramente ispirato i renderesti nel realizzare diversi progetti digitali molto interessanti. Infatti, nelle ultime settimane abbiamo visto le versioni spider, coupé, pick-up e GTA (Gran Turismo Alleggerita) dell’Alfa Romeo Tonale e inoltre ha ispirato un restyling digitale della Giulia GTAm e il nuovo Dodge Hornet.

In questo articolo vi parliamo, invece, di un nuovo progetto digitale realizzato da Andras Veres che ipotizza come sarebbe un’Alfa Romeo Giulietta GTA 2023. Dal render, che mostra soltanto la tre quarti anteriore, possiamo vedere che il renderista ha preso chiaramente spunto dal nuovo Tonale per realizzare la nuova generazione della mitica vettura.

Sulla parte frontale possiamo vedere i nuovi gruppi ottici composti da tre elementi a LED disposti su ogni lato, la nuova griglia centrale con il logo Alfa Romeo, quella inferiore a nido d’ape e le due prese d’aria disposte ai lati.

Un crossover sportivo con assetto ribassato e versione depotenziata del V6 biturbo 2.9

Altre caratteristiche visibili riguardanti l’ipotetica Giulietta GTA sono il cofano motore muscoloso, i nuovi cerchi in lega a cinque fuori in stile Giulia GTAm, le maniglie delle portiere a scomparsa, il logo del Quadrifoglio verde presente vicino alla portiera anteriore, le minigonne laterali, le calotte degli specchietti retrovisori esterni in black/blue e i vetri posteriori oscurati.

Purtroppo, non possiamo vedere la parte posteriore di questo progetto, ma è possibile scorgere un alettone posizionato tra la fine del tetto e l’inizio del lunotto. Inoltre, immaginiamo che tutti i dettagli neri presenti su questa Alfa Romeo Giulietta GTA siano stati realizzati in fibra di carbonio (calotte, minigonne laterali, cornici dei finestrini, griglia frontale e splitter anteriore).

Nel complesso, la Giulietta ha abbandonato la forma da berlina media compatta di segmento C per assumere quella di un crossover dall’aspetto sportivo e con assetto ribassato che andrebbe a posizionarsi al di sotto del Tonale nella gamma del Biscione.

Per quanto riguarda la parte meccanica, la vettura è stata proposta nell’ultimo restyling solo con il motore Multijet da 1.6 litri con potenza di 120 CV e cambio TCT a doppia frizione. Essendo una versione GTA, potremmo ipotizzare sotto il cofano magari una versione depotenziata del V6 biturbo da 2.9 litri che nella Giulia GTAm riesce a sviluppare ben 540 CV.