Mopar: giornata in pista a Dubai per i fan di Jeep, Chrysler e Ram

Nei giorni scorsi Mopar ha ospitato un’emozionante giornata di azione e intrattenimento con le sue muscle car per i proprietari di veicoli dell’ex gruppo Fiat Chrysler presso l’Autodromo di Dubai. In totale, 120 proprietari di auto e fan dei club Mopar, Dodge e Jeep degli Emirati Arabi Uniti, insieme a ospiti invitati, amici e familiari sono arrivati ​​al circuito per una giornata di azione e intrattenimento.

All’autodromo di Dubai Mopar Day con i fan dei marchi Jeep, Dodge, Ram e Chrysler

Per tutta la giornata, i proprietari di auto dei marchi Chrysler, Jeep, Ram e Dodge hanno messo alla prova le loro vetture sulla pista dell’Autodromo di Dubai nella sfida “Off Your Marks”. Accanto alla pista, i partecipanti hanno messo in mostra le loro amate auto per il salone dell’auto “Best Modified”.

Ai vincitori delle varie categorie sono stati assegnati premi tra cui oggetti di merchandising e accessori. Inoltre, una gamma di potenti modelli di Dodge, Ram e Jeep era disponibile per dare la possibilità a chiunque ne volesse usufruire di provare l’esperienza dei test drive con modelli molto potenti tra cui la RAM 1500 Rebel, la Dodge Charger RT e la nuovissima Jeep Grand Cherokee L.

Commentando l’evento, Markus Leithe, Group Managing Director di Stellantis Middle East, ha dichiarato che Mopar è un brand che ormai un po’ per tutti è diventato una sorta di sinonimo di auto ad alte prestazioni con un’eredità che risale a 70 anni fa e gode di numerosi appassionati e proprietari di automobili. Il dirigente del gruppo Stellantis ha anche aggiunto che per lui e la sua azienda è stato un vero piacere ospitare questi eventi per la community Mopar negli Emirati Arabi Uniti.

La giornata prevedeva anche attività e gare per tutti i partecipanti fuori pista. La Virtual Racing Experience ha consentito ai visitatori di tutte le età di mettere alla prova le proprie abilità di guida sugli emozionanti simulatori di corse.

