Ferrari: strano prototipo ‘allargato’ avvistato su strada [Video spia]

Gli ultimi avvistamenti di Ferrari riguardano principalmente l’attesissimo Ferrari Purosangue, il primo SUV dello storico marchio modenese. I tecnici del cavallino rampante stanno lavorando intensamente per dare ultimi ritocchi a un veicolo molto importante per il brand che sicuramente aiuterà ad aumentare il numero delle immatricolazioni.

Oltre al Purosangue, ovviamente, Ferrari ha altre novità in cantiere. Ad esempio, Varryx ha pubblicato nelle scorse ore su YouTube un video spia che mostra un particolare prototipo ripreso mentre usciva dallo stabilimento di Maranello.

Ferrari: proseguono i test sul presunto nuovo Purosangue

Molto probabilmente, si tratta ancora di un muletto del Ferrari Purosangue, ma questa volta dispone della carrozzeria della Ferrari GTC4Lusso, anche se pesantemente modificata. Infatti, proprio la shooting brake ormai fuori produzione è stata utilizzata inizialmente per i primi test del FUV (Ferrari Utility Vehicle).

La clip mostra che non si tratta di una semplice GTC4Lusso poiché l’altezza da terra è molto più alta e i passaruota sono particolarmente estesi. Questi hanno l’obiettivo di ospitare degli pneumatici molto più grandi rispetto a quelli della shooting brake. In aggiunta, i parafanghi presentano una forma diversa rispetto al modello originale.

Addetti ai lavori sostengono che Ferrari starebbe testando il sistema di sospensioni per il Purosangue in quanto non avrebbe senso produrre l’intera carrozzeria del SUV per effettuare tali prove. Tuttavia, abbiamo già visto alcuni prototipi del Ferrari Purosangue con il corpo destinato quasi alla produzione.

Per il momento, la casa automobilistica di Maranello non ha rivelato nessuna informazione sul suo primo SUV. Uno degli ultimi prototipi finali ha rivelato che il modello sarà più un crossover dall’assetto ribassato e sportivo piuttosto che un vero e proprio SUV. Sulla parte frontale ci sarà un’ampia griglia, lateralmente dei grossi cerchi in lega multi-razza mentre sul retro quattro terminali di scarico posizionati due per ogni lato.

Il Ferrari F175, come conosciuto internamente, potrebbe diventare il terzo veicolo ibrido plug-in di Maranello dopo la SF90 Stradale e la 296 GTB. A differenza di queste ultime, però, Ferrari potrebbe utilizzare una batteria più capiente per assicurare gli stessi 25 km di autonomia con una singola ricarica in modalità 100% elettrica, considerando il peso aggiuntivo.

La gamma dei motori dovrebbe essere costituita dal V12 aspirato da 6.5 litri, dal nuovo V6 biturbo da 3 litri della Gran Turismo Berlinetta e dal V8 biturbo da 4 litri della SF90 Stradale. Nel caso del nuovo sei cilindri, il Ferrari Purosangue diventerebbe il SUV più potente al mondo, superando sia la Jeep Grand Cherokee Trackhawk da 717 CV che il nuovo Aston Martin DBX707 da 707 CV.

A prescindere dal propulsore utilizzato, sicuramente troveremo la trazione integrale e un cambio automatico a doppia frizione con paddle al volante.