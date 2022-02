Peugeot ha rinunciato alla prossima 24 Ore di Le Mans

È apparso via via sempre più certo, ma ora c’è l’ufficialità. Peugeot Sport non prenderà parte alla prossima 24 Ore di Le Mans del prossimo 11-12 giugno, la 90esima edizione della classicissima francese, con la nuova Peugeot 9X8 di classe LMH.

Nonostante l’obiettivo del Leone fosse quello di competere con la sua nuova Peugeot 9X8 alla classica 24 Ore de La Sarthe, i tempi per poter mettere in pista il nuovo prototipo alla 6 Ore di Spa e soddisfare quindi i requisiti richiesti dalla FIA e dall’ACO sono risultati fin troppo stretti per non compromettere lo sviluppo della nuova Hypercar. Con un’omologazione quinquennale, il costruttore francese ha scelto di non correre rischi e di ottimizzare l’evoluzione del suo nuovo prototipo con più tranquillità.

Peugeot è infatti impegnata ancora nei test di sviluppo e dopo la già annunciata assenza Sebring le speranze di omologare la 9X8 in tempo per l’appuntamento di Spa sembravano intensificarsi, ma così non è stato. Con molta probabilità il debutto in gara dovrebbe avvenire durante la prossima estate, ovvero possibilmente durante l’appuntamento del FIA WEC di Monza in programma a luglio.

Al centro del rinvio da parte di Peugeot c’è quindi un problema legato all’omologazione

Sebbene infatti la nuova Peugeot 9X8 sia già un prototipo perfettamente funzionante, e possa già competere in pista, il costruttore francese vuole avere tutto in ordine in tema di omologazione della nuova Hypercar poiché il ciclo di vita di questo prototipo della classe LMH è di cinque anni con soli cinque possibili “jolly” utili per attuare modifiche da qui al 2025. I responsabili di Peugeot Sport preferiscono essere cauti e continuare a eseguire più test per migliorare la competitività e l’affidabilità della Hypercar prima che il veicolo entri effettivamente in competizione.

A tal proposito, il comunicato della Casa assicura che la Peugeot 9X8 farà il suo debutto nel Campionato del Mondo Endurance in estate, con un team ufficiale che metterà in pista due LMH con i numeri #93 e #94. Tenendo conto del calendario dell’attuale WEC è logico pensare che questo debutto avverrà appunto alla 6 Ore di Monza, che concede a Peugeot un mese in più per continuare con lo sviluppo e l’evoluzione del suo prototipo.

Tuttavia, il costruttore francese non ha fornito alcuna data specifica o ulteriori informazioni al riguardo.

Olivier Jansonnie, direttore tecnico del programma Peugeot Sport nel WEC, ha spiegato:

“questa decisione ci dà il tempo utile per raggiungere il livello di affidabilità necessario. Per ovvi motivi riguardanti gli adeguamenti al ‘Balance of Performance’ non è stato possibile partecipare alla 24 Ore di Le Mans senza prima disputare la gara precedente, la 6 Ore di Spa. In questo modo possiamo mettere tutto il peso della nostra squadra e tutte le nostre risorse nei nostri prossimi test”

D’altronde per Peugeot, e per tutti, la 24 Ore di Le Mans rappresenta la competizione più complicata del WEC e affrontare una condizione del genere in una fase di approdo alla serie non sarebbe stato affidabile né semplice per Peugeot Sport.