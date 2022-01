Peugeot 9X8 eletta hypercar più bella dell’anno

La Peugeot 9X8 ha vinto il Gran Premio della più bella hypercar dell’anno in occasione della 37ª edizione del Festival Internazionale dell’Automobile. L’hypercar della casa automobilistica francese, presentata a luglio 2021, ha conquistato i membri della giuria del Festival Automobile International e gli appassionati di design automobilistico.

I Grand Prix del Festival Internazionale dell’Automobile riconoscono ogni anno le più belle realizzazioni del settore automobilistico. L’architetto Jean-Michel Wilmotte presiede una giuria di esperti provenienti dai settori auto, moda, cultura, design e media.

Peugeot 9X8: l’hypercar per il WEC è stata premiata al Festival Internazionale dell’Automobile

Matthias Hossann, direttore design di Peugeot, ha dichiarato di essere molto orgoglioso di ricevere questo premio che riconosce la qualità del lavoro dell’équipe del design e di Peugeot Sport che hanno lavorato assieme a questo importante progetto. La qualità degli scambi con il team Peugeot Sport è stata eccezionale, sia a livello tecnico che umano, afferma Hossann.

La Peugeot 9X8 è una vettura da competizione di nuova generazione che debutterà nel campionato del mondo endurance (WEC) FIA nel corso del 2022. Il suo ingresso, che avverrà con due esemplari n°93 e n°94, è stato annunciato ufficialmente il 12 gennaio.

Fino ad allora, il team torno in pista mentre il programma di test continua. Il programma si basa sul continuo lavoro di sviluppo e sull’impegno non solo per le gare endurance a livello mondiale, ma anche per la mobilità sostenibile.

Porta con sé tutti i codici estetici contemporanei e specifici del marchio di Stellantis: postura felina, linee fluide esaltate da tocchi di sportività, fiancate slanciate e strutturate e la firma luminosa con i tre artigli, ormai una caratteristica onnipresente sui modelli della casa del Leone. Affusolata ed elegante, la 9X8 suscita emozioni e incarna la velocità. È già un oggetto iconico, una rivoluzione estetica e tecnica e una vettura dal design estremo.

L’abitacolo dell’hypercar, segno distintivo del know-how del Design di Peugeot, è basato sul concetto dell’I-Cockpit, elemento caratteristico del brand francese. Come per il progetto di un modello di serie, la cura profusa del design degli interni rivela lo stesso livello di esigenza del design esterno.

Il cockpit della Peugeot 9X8 è stato progettato nella sua totalità per offrire ai piloti maggiore ergonomia e intuitività. Fino ad ora, il team di sviluppo ha mantenuto con successo la sua roadmap originale e diverse fasi chiave sono già state completate, principalmente per quanto riguarda la progettazione e le prove al banco del nuovo propulsore elettrificato.

L’obiettivo di Peugeot è quello di trasformare la 9X8 da un prototipo in un’auto da corsa competitiva e affidabile con le sue specifiche caratteristiche e soprattutto nessun alettone posteriore.