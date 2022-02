Jeep anticipa due nuovi concept

Nelle scorse ore il marchio Jeep è tornato alla ribalta nel mondo dei motori. La casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis ha annunciato che porterà almeno due concept car al 56° Easter Jeep Safari. Il marchio americano ha già confermato che una delle due concept car sarà un SUV elettrificato. Gli elementi della griglia anteriore fanno sembrare l’immagine del teaser quella di una Grand Cherokee, forse la versione L, con protezioni parafango e luci blu.

Due nuovi teaser mostrano due concept che Jeep mostrerà al 56° Safari

La seconda immagine teaser mostra chiaramente un pickup Gladiator, anche se ciò che la rende speciale è più difficile da cogliere. L’azienda ha pubblicato un’immagine che sembra un codice QR a forma di pickup, con sotto una sorta di timbro con la scritta “Jeep Performance Parts“.

Jeep presenterà i concept all’evento che si terrà a Moab, in programma dal 9 al 17 aprile 2022. Uno di questi modelli dovrebbe essere basato sulla Grand Cherokee 2022. Diverse concept car basate su Wrangler dovrebbero anche essere presenti, come del resto è sempre avvenuto anche nelle passate edizioni.

L’anno scorso, in questo evento Jeep ha portato un Wrangler elettrico di nome Magneto, il Wrangler Orange Peelz (con vernice arancione, Corning Gorilla Glass, mezze porte e altro), il Gladiator Rubicon Red Bare (che presentava un rapporto di scansione di 91:1, assi Dana 44, paraurti in acciaio, pneumatici BFG e altro) e il Jeepster Commando Beach, un C101 del 1968 con rivestimento in pelle rossa per l’Easter Jeep Safari. Vedremo dunque quest’anno come la casa automobilistica americana stupirà i suoi fan nel corso di questo atteso evento, dove concept e sorprese varie non mancano mai.

