Jeep non produrrà più da quest’anno veicoli 100% termici in Europa

Jeep sta aumentando rapidamente la sua offerta dei veicoli elettrificati, anche se non propone ancora un modello 100% elettrico. Nelle scorse ore è stato confermato che la casa automobilistica statunitense concluderà il 2022 con l’interruzione della produzione di tutti i veicoli con motore 100% endotermici in Europa, ad eccezione dell’Italia.

Questo vuol dire che l’iconico brand proporrà solo veicoli e-Hybrid (mild hybrid), 4xe (plug-in hybrid) e prossimamente full electric. Nel corso di un’intervista con Autocar, il CEO Christian Meunier ha dichiarato che Jeep sta accelerando l’elettrificazione, amplificando le capacità del 4×4 e lo spirito di libertà con questa tecnologia.

Jeep: niente più veicoli 100% endotermici in Europa, ad eccezione dell’Italia

Oltre ad essere green, spiega Meunier, si tratta di enfatizzare e migliorare le capacità delle Jeep, rendendole più divertenti, eccitanti, sostenibili e in grado di guidare silenziosamente fuori strada.

Proprio nelle scorse ore, la casa automobilistica statunitense ha annunciato in Italia (in altri paesi dell’Europa) la nuova Jeep Grand Cherokee 4xe che viene offerta soltanto con gruppo propulsore ibrido plug-in.

La Grand Cherokee 4xe verrà proposta inizialmente nella versione Exclusive Launch Edition che comprende diverse caratteristiche di serie, come la easyWallbox con installazione gratuita a casa, il cavo Mode 3 con avvolgicavo, tre anni di ricarica pubblica con la card e-Mobility di Free2Move (fino a 3000 km), tre anni di garanzia e manutenzione, tre anni di Jeep Wave e un telo copriauto da interno marchiato Jeep. Il prezzo sarà di 94.000 euro, ma, essendo una ibrida plug-in, potrà beneficiare di eventuali incentivi locali o statali.

Si tratta del quarto modello 4xe della gamma dopo il lancio di Renegade, Compass e Wrangler. Tra l’altro quest’ultima è disponibile sempre in Europa solo in versione plug-in hybrid. Inoltre, il mese scorso è stata presentata la nuova gamma e-Hybrid costituita per il momento solo da Renegade e Compass. Sotto il cofano è presente un motore benzina da 1.5 litri abbinato alla tecnologia mild hybrid a 48V che ha l’obiettivo di sostituire gli altri propulsori a benzina e diesel fuori produzione.

Entro il 2025, Jeep vuole che i modelli rettificati rappresentino il 70% delle vendite globali, quindi sta impiegando molte risorse per riuscire a lanciare nuovi veicoli ibridi ed elettrici così da raggiungere questo risultato.

Nel corso del 2023, infine, arriverà la prima Jeep completamente elettrica. La notizia è stata confermata l’anno scorso da Stellantis in occasione dell’EV Day 2021.