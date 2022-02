Jeep: niente SUV sotto i 4 metri per l’India?

Negli scorsi anni si era diffusa la notizia che Jeep stava lavorando ad un SUV sotto i 4 metri per il mercato auto dell’India. Nel 2018, il suo piano di prodotto globale aveva rivelato la sua intenzione di entrare nel segmento A/B sotto il Renegade, e all’inizio dello scorso anno, il presidente e amministratore delegato di FCA India Partha Datta ci ha detto che stava lavorando per ottenere un SUV Jeep sotto i quattro metri per il mercato indiano.

Jeep cambia i piani: niente più SUV sotto i 4 metri per l’India?

Ora, però, i piani per il SUV più piccolo di Jeep sembrano ancora essere bloccati. In una recente interazione con i media, Christian Meunier, CEO di Jeep, ha dichiarato: “Ci stiamo ancora pensando, non significa che non accadrà mai, ma dobbiamo farlo nel modo giusto. Come ho detto, non prenderemo una berlina e la faremo sembrare una Jeep”. Quindi, per ora sembra improbabile che arrivi una Jeep sotto i 4 metri per l’India.

Il problema non sarebbe tanto costruire un piccolo SUV. Infatti, in Europa e Sud America arriverà un B-SUV compatto al di sotto della Renegade. Questo sarà costruito in Polonia a Tychy. Ma il lancio di un modello di questo tipo nel mercato indiano rappresenta una grande sfida in quanto bisogna trovare il giusto equilibrio tra costi e qualità, cosa che si sta rivelando impossibile da raggiungere.

E questo perché Jeep è sempre stata ferma nell’intenzione di avere sempre un’opzione 4×4 per tutta la sua gamma, anche per i suoi modelli più piccoli. Vedremo dunque che notizie arriveranno nei prossimi mesi a proposito di questo progetto.

