Jeep: prima auto elettrica nel 2023

Il 2023 sarà l’anno della svolta per Jeep. La casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis lancerà in quell’anno la prima auto elettrica della sua lunghissima storia. Si tratterà insomma di un cambiamento eclatante per il marchio statunitense che entrerà così in maniera definitiva in una nuova era. La notizia è stata confermata quest’oggi dal CEO di Stellantis Carlos Tavares in sede di presentazione dei risultati finanziari del gruppo automobilistico per quanto concerne il 2021.

Nel 2023 il primo veicolo completamente elettrico di Jeep sarà realtà

Al momento ci sono ancora dei dubbi su quale potrebbe essere la prima auto elettrica di Jeep. Infatti Tavares ha confermato l’arrivo di questo veicolo ma non ha specificato esattamente di quale modello si tratterà.

La prima ipotesi che è anche la più probabile è che sarà la nuova B-SUV che la casa automobilistica americana dovrebbe presentare entro fine anno per poi portare sul mercato agli inizi del 2023. Questo modello, di cui al momento rimane sconosciuto anche il nome, sarà costruito presso il sito produttivo di Stellantis di Tychy in Polonia dall’autunno del 2022.

Questo modello sarà anche il primo di uno dei marchi che prima facevano parte del gruppo Fiat Chrysler Automobiles ad essere costruito su una piattaforma dell’ex gruppo PSA: la CMP che adesso diventerà STLA Small.

L’altra ipotesi meno probabile è che la prima auto elettrica di Jeep sia la versione di produzione del concept Wrangler Magneto che in parole povere era la versione a emissioni zero del celebre fuoristrada della casa americana.

Questo modello dovrebbe arrivare pure in futuro ma al momento non rappresenta una priorità dato che inizialmente le prime auto elettriche di Jeep saranno vendute in Europa, dove sicuramente un SUV compatto è più appetibile rispetto ad un fuoristrada.

