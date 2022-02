Jeep Grand Cherokee L conquista un importante premio

La nuova Jeep Grand Cherokee L a tre file ha ottenuto il massimo dei riconoscimenti nella categoria SUV nella competizione annuale MotorWeek Drivers’ Choice Awards che premia le migliori nuove auto e i migliori nuovi pick-up dell’anno.

MotorWeek ha nominato la Grand Cherokee L 2021 come Best Large Utility Vehicle, elogiando la sua maggiore capacità interna, le caratteristiche di sicurezza di nuova generazione, la raffinatezza su strada, gli interni lussuosi completamente nuovi che mettono in mostra materiali moderni e realizzati a mano e le caratteristiche più tecnologiche disponibili nella sua categoria.

Jeep Grand Cherokee L: il SUV a sette posti ha trionfato ai MotorWeek Drivers’ Choice Awards 2022

Il concorso annuale Drivers’ Choice premia e valuta i veicoli dal punto di vista dell’acquirente, con l’obiettivo di selezionare le migliori nuove auto e i migliori nuovi pick-up per una guida pratica all’acquisto.

John Davis, conduttore e creatore di MotorWeek, ha dichiarato che quando si ha qualcosa di eccezionale, si vuole condividerlo con quante più persone possibili. Questo riassume praticamente la loro visione nei confronti della Jeep Grand Cherokee L 2021, la prima Grand Cherokee a tre file.

Ora, le famiglie Jeep non devono più cercare altrove il comfort per sette passeggeri, afferma Davis, ma l’aggiunta dei sedili non ha in alcun modo compromesso la capacità di andare ovunque. La versione a sette posti della Jeep Grand Cherokee, il SUV più premiato di sempre, ha debuttato lo scorso anno per soddisfare le crescenti esigenze dei clienti Jeep che hanno chiesto più spazio e funzionalità.

Progettata per massimizzare il comfort generale dei passeggeri, la Grand Cherokee L offre una capacità senza compromessi e un maggiore volume di carico con posti a sedere per un massimo di sette persone. Il passo ampliato crea un ampio spazio interno e offre agli occupanti più spazio per le gambe nella seconda fila ai vertici della categoria.

A partire dalla versione Limited, il SUV propone di serie il sistema di gestione della trazione Selec-Terrain, leader della categoria, che prevede cinque modalità tra cui scegliere (Auto, Sport, Rock, Snow, Mud/Sand) per fornire calibrazione ottimizzate per qualunque tipo di scenario di guida.

A bordo della Jeep Grand Cherokee L ci sono, poi, oltre 110 funzioni di sicurezza e protezione avanzate, oltre ai sistemi di assistenza la guida, la visione a 360°, il rilevamento di stanchezza del conducente e le telecamere per la visione notturna.

Altre caratteristiche proposte dal SUV a sette posti sono il display da 10.25 pollici per il passeggero anteriore, il sistema di telecamere per monitorare i sedili posteriori, il display per l’intrattenimento dei sedili posteriori con Amazon Fire TV integrato e l’impianto audio McIntosh da 19 altoparlanti con potenza di 950W.

L’intera gamma della Grand Cherokee L è inoltre dotata del pluripremiato sistema di infotainment Uconnect 5 di ultima generazione con supporto Apple CarPlay e Android Auto.