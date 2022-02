Ferrari 296 GTB in Argento Siracusa: omaggio alla Cavalcade

La casa di Maranello presenta la Ferrari 296 GTB in tinta Argento Siracusa. Ancora una volta le supercar del “cavallino rampante” si colorano di Sicilia. Qualche settimana fa era toccato alla SF90 Stradale, vestita in un vigoroso Rosso Taormina, per celebrare la tappa fatta nel 2021 dalla Ferrari Cavalcade nella “Perla dello Ionio”.

Ora si rende omaggio al capoluogo aretuseo, dove il più esclusivo evento per le auto sportive di Maranello fece tappa nel 2014, con la prima uscita in società della F12 TRS. L’Argento Siracusa miscela le tonalità dell’argento e dell’oro, richiamando il modo in cui la luce del sole cade sull’architettura barocca marmorea delle città d’arte italiane.

Questo tema è disponibile su cinque modelli del “cavallino rampante”. La casa emiliana, per presentarlo, ha scelto la Ferrari 296 GTB, superbamente vestita dal nuovo cromatismo, che si intona perfettamente al taglio dei suoi volumi. Quella che vi presentiamo oggi è la quinta e ultima configurazione Tailor Made dedicata dal leggendario marchio agli straordinari luoghi italiani attraversati dalla Ferrari Cavalcade. Stiamo parlando dell’evento riservato alla migliore clientela delle “rosse”.

Il primo modello interessato da queste personalizzazioni è stata una 812 Competizione, in Blu Capri. Gli altri due colori offerti alla tentazione della clientela sono il Verde Volterra e il Bianco Courmayeur, lanciati con altre auto della gamma. Per l’Argento Siracusa, di cui ci occupiamo oggi, la supercar scelta ai fini della presentazione sul web è stata la Ferrari 296 GTB.

Ferrari 296 GTB: una V6 che va come un missile

Questa vettura è stata descritta dalla casa di Maranello come un modello che definisce il piacere di guida. Si può parlare di una scultura dinamica, nata per regalare emozioni allo stato puro. Gran parte del merito va all’energia vulcanica regalata dal suo motore biturbo a 6 cilindri, con angolo di 120 gradi fra le bancate. Dalla sua, 663 cavalli di nobile razza. A questi vanno sommati i 167 cavalli messi sul piatto dal propulsore elettrico, per un potenza combinata di 830 cavalli.

Si tratta di una cifra spaventosa, specie tenendo conto del fatto che la cilindrata della vettura è di “appena” 2992 centimetri cubi. I dati relativi alla potenza specifica sono di assoluto riferimento. Ciò che le cifre non raccontano sono però la magia dell’erogazione e il fascino del sound, con un timbro di voce da V12. Questo cuore, di matrice racing, è disposto in posizione posteriore centrale. La sua forza si esercita su un corpo vettura pesante 1470 chilogrammi.

Abbastanza facile capire il tenore stellare delle performance, pur trattandosi di una “piccola” della gamma. L’accelerazione da 0 a 100 km/h viene liquidata in 2.9 secondi, mentre per raggiungere i 200 km/h, sempre con partenza da fermo, ci vogliono 7.3 secondi. Supera quota 330 km/h la velocità massima. I numeri sono al top, ma la recente berlinetta sportiva della casa di Maranello, che pesca nella tradizione motoristica della Dino, eccelle anche sul fronte dell’handling e della qualità del coinvolgimento emotivo.

Auto sportiva adrenalinica e moderna, ma legata alla trazione

Come abbiamo sottolineato in un’altra circostanza, il V6 della Ferrari 296 GTB abbina in modo armonico due caratteristiche solitamente in contrasto, come l’intensità del turbo e l’armonia delle note in alta frequenza, regalando splendidi acuti nella sua timbrica. Roba che le auto elettriche pure possono soltanto sognare.

Al resto del piacere concorre la bellezza dei lineamenti di questa vettura, il cui look, nella parte posteriore, ricorda in modo evidente gli stilemi della mitica Ferrari 250 Le Mans. Non si tratta di un remake, ma di una citazione di nobile scuola, che si avverte nell’aria, in un quadro espressivo completamente diverso e apertamente orientato alla modernità.

L’Argento Siracusa, pensato dalla casa di Maranello per l’ultimo omaggio cromatico al decimo anniversario della Ferrari Cavalcade, si presta bene a valorizzare l’esecuzione stilistica di questo modello. Le mutevoli tonalità che esprime valorizzano adeguatamente le linee scultoree della 296 GTB, per un matrimonio cromatico a 5 stelle. Chapeau!

Foto | Profilo Facebook Ferrari