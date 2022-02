Citroën Financing Store: nuovo shop online per acquistare auto da casa

Per i clienti Citroën ora è possibile configurare la nuova auto online e ordinarla direttamente da casa. In collaborazione con PSA Bank Deutschland, la casa automobilistica francese offre la possibilità di configurare individualmente e noleggiare veicoli su ordinazione tramite il Citroën Financing Store.

Il processo digitale avviene con pochi click su un sito Web dedicato e comprende tutti i passaggi, dalla configurazione alla scelta delle condizioni variabili di leasing fino alla conclusione del contratto.

Citroën Financing Store: nasce il primo shop online per acquistare auto comodamente da casa

Wolfram Knobling, capo di Citroën Germania, ha dichiarato che, con il Citroën Financing Store, il brand permette a clienti e partner di vivere un’esperienza 100% digitale, 24 ore su 24 e in modo sicuro, rapido e conveniente.

I partner di Citroën creano offerte individuali e il cliente può concludere comodamente il contratto per l’auto preferita comodamente da casa propria. Che si tratti di una vettura nuova da ordinare o di un veicolo esistente immediatamente disponibile, Citroën ha aperto un ulteriore canale di vendita per rendere la mobilità accessibile a tutti in modo facile e trasparente.

Per il lancio del nuovo configuratore make-to-order, il marchio di Stellantis propone alcuni modelli speciali esclusivi pronti per la consegna: C3 Mix & Match, C3 Aircross Tech & Travel, e-C4 Smart & Style ed e-Berlingo Flex & Free delle versioni Attraction, Selection ed Exclusive. Queste vetture propongono degli equipaggiamenti particolarmente apprezzati e degli optional aggiuntivi selezionabili.

Una volta configurata l’auto preferita, il cliente può effettuare i passaggi successivi direttamente online: selezionare il chilometraggio e l’offerta, effettuare controlli, procedere con l’identificazione digitale e alla fine firmare digitalmente il contratto. È possibile effettuare domande attraverso uno speciale servizio clienti online sia dal vivo che telefonicamente.

Infine, Citroën Finance Store propone la massima trasparenza anche nella scelta del rivenditore. Il cliente decide autonomamente con quale dealer concludere il contratto. Citroën è pioniera della vendita online dei veicoli esistenti da circa un anno e mezzo e ha creato la prima piattaforma in Germania che vende veicoli esistenti nuovi e dimostrativi con contratti di leasing chilometrico completamente online usando processi digitali e standardizzati.

I rivenditori possono proporre singole offerte nel Financing Store per singoli veicoli o un’intera serie di modelli, con condizioni diverse e costi differenti. La ricerca delle concessionarie offre vantaggi per entrambe le parti.