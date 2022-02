Alfa Romeo: la prima elettrica si farà attendere, è ufficiale

Nella giornata di oggi, in occasione della presentazione dei risultati finanziari del 2021, Stellantis ha svelato le elettriche e le ibride plug-in in arrivo tra il 2022 e il 2023. L’elenco in questione comprende ben 17 modelli, tra progetti inedito o già svelati, che stanno per arrivare sul mercato per garantire un nuovo passo in avanti del programma di elettrificazione del gruppo. Nell’elenco c’è anche il nuovo Alfa Romeo Tonale, presentato in via ufficiale un paio di settimane fa e pronto al debutto sul mercato.

Il SUV di segmento C, come noto, arriverà sul mercato anche in versione plug-in hybrid, variante che rappresenta il riferimento della gamma. Nell’elenco svelato oggi da Stellantis, però, il nuovo Alfa Romeo Tonale è l’unico modello del marchio Alfa Romeo in arrivo tra il 2022 e il 2023. Di conseguenza, nel corso dei prossimi due anni, la casa italiana non presenterà alcun modello ibrido plug-in oppure elettrico. Come vedremo di seguito, potrebbero ugualmente esserci novità per il brand.

Quando arriverà la prima Alfa Romeo elettrica?

Stellantis ha confermato l’obiettivo di rendere Alfa Romeo un marchio elettrico a partire dal 2027. Restano ancora molti dubbi, però, in merito all’arrivo della prima Alfa Romeo elettrica, un modello che inevitabilmente è destinato ad entrare nella storia del marchio italiano. Il progetto non è citato nell’elenco diffuso oggi da Stellantis. Di conseguenza, il debutto della prima Alfa Romeo a zero emissioni si concretizzerà non prima del 2024.

Ricordiamo che, stando alle ultime informazioni disponibili, il primo modello a zero emissioni di Alfa Romeo dovrebbe essere il nuovo Alfa Romeo Brennero, ovvero l’atteso B-SUV che diventerà il nuovo modello entry level del marchio. Alfa Romeo realizzerà questo progetto partendo dalla piattaforma CMP e produrrà il SUV nello stabilimento di Tychy. Come noto, grazie alla presenza della piattaforma CMP, ereditata da Stellantis dal gruppo PSA, il nuovo Alfa Romeo B-SUV sarà disponibile anche in una variante elettrica.

Questa variante dovrebbe arrivare solo in un secondo momento rispetto alle versioni benzina del B-SUV. Il debutto ufficiale del nuovo entry level della casa italiana, infatti, è programmato per il 2023, almeno stando alle indiscrezioni emerse in questi ultimi mesi. Possiamo ipotizzare, quindi, che il nuovo modello arrivi prima in versione benzina e solo successivamente, a partire dal 2024 probabilmente, in versione elettrica andando a completare una gamma che, a differenza del Tonale, non avrà varianti plug-in hybrid ma solo benzina (forse elettrificate con un sistema mild hybrid) e elettriche.

Maggiori dettagli arriveranno nei prossimi giorni

Stellantis presenterà il suo primo piano industriale il prossimo 1° marzo 2022. Nel corso dell’evento di presentazione ci sarà tempo e modo per parlare del futuro di Alfa Romeo e del programma di elettrificazione che caratterizzerà il marchio. Di conseguenza, tra pochi giorni dovrebbero arrivare le prime informazioni ufficiali sulle tempistiche di arrivo della prima Alfa Romeo elettrica.

Sottolineiamo che, ad oggi, non ci sono certezze in merito alle caratteristiche del progetto. L’ipotesi che vede l’arrivo del B-SUV elettrico come primo modello a zero emissioni non può essere considerata come certa al 100%. Sarà necessario attendere le conferme ufficiali da parte del marchio per scoprire quale sarà il piano di elettrificazione di Alfa Romeo.

Di certo, basterà attendere solo pochi giorni per saperne di più. Continuate, quindi, a seguirci per tutti gli aggiornamenti legati al futuro elettrico di Alfa Romeo e a quelli che saranno i primi modelli a zero emissioni che caratterizzeranno la gamma del brand nel corso dei prossimi anni.