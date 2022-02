Stellantis: ecco BEV e PHEV in arrivo fino al 2023

Il documento relativo agli interessanti dati finanziari raggiunti da Stellantis nel 2021, primo anno dalla realizzazione della Società sorta dalla fusione tra FCA e PSA, rende noto anche alcune notizie piuttosto interessanti legate al futuro del Gruppo specialmente se si guarda alla direzione intrapresa verso l’elettrico.

La prima cosa che colpisce è che fra i marchi dell’importante parterre di brand di casa Stellantis, FIAT, così come Abarth, diventerà un marchio esclusivamente votato all’elettrico a partire dal 2027 perlomeno per ciò che riguarda quei modelli che verranno introdotti in Europa. La decisione, oltre che fortemente gestita dalle norme sempre più stringenti verso tale direzione (a meno di un cambio di passo piuttosto repentino), deriva probabilmente anche dall’eccellente exploit della Nuova 500 Elettrica che come sottolineato nel rapporto diffuso da Stellantis rappresenta l’elettrica più venduta in 12 Paesi.

Ben 19 modelli dei marchi Stellantis sono già full electric

Va sottolineato poi che ben 19 veicoli, suddivisi tra veicoli commerciali e autovetture, dei marchi di casa Stellantis sono già full electric mentre altri 15 garantiscono l’utilizzo della tecnologia plug-in. Il passo successivo sarà l’introduzione sul mercato di altri 13 modelli elettrici e 4 PHEV (Plug-in Hybrid).

Le tempistiche imposte nel caso di Fiat, in merito all’esclusiva introduzione di veicoli solamente elettrici, vengono anticipate da due marchi della compagine “premium” di Stellantis. Il segmento premium del Gruppo prevede infatti che DS diventerà elettrica a partire dal 2024. Saranno invece elettrificati i nuovi modelli Lancia a partire dal 2024, quindi esclusivamente elettrici a partire dal 2026. Per quanto riguarda Alfa Romeo, la prima vettura elettrificata è stata già presentata nelle scorse settimane ovvero l’Alfa Romeo Tonale, i nuovi modelli elettrici arriveranno in esclusiva a partire dal 2027.

Saranno 17 i nuovi veicoli elettrici o elettrificati previsti tra il 2022 e il 2023: eccoli marchio per marchio

Tra quest’anno e il 2023 Stellantis prevede inoltre di lanciare ben 17 veicoli elettrici o elettrificati. Di questi, 13 saranno esclusivamente elettrici mentre i 4 rimanenti adotteranno la tecnologia PHEV. Per Alfa Romeo viene prevista l’introduzione sul mercato dell’Alfa Romeo Tonale, comunque già presentata a inizio febbraio.

Saranno invece tre le novità in casa Citroen. Il costruttore francese presenterà infatti due nuove BEV inedite, sempre fra quest’anno e il 2023, oltre alla variante PHEV della C5X. Nell’ordine, Dodge presenterà una PHEV che potrebbe essere la Hornet su base Tonale destinata al mercato americano, quindi per Fiat sarà il momento di una BEV che Stellantis dovrà ancora annunciare che potrebbe essere la futura generazione della Panda. Per quanto riguarda la divisione Fiat Professional, sono previsti lo Scudo BEV e un altro modello sempre full electric ancora da annunciare.

Spazio ad un BEV anche in casa Jeep che secondo indiscrezioni potrebbe essere una Wrangler a batteria, ma viene prevista anche la già nota Grand Cherokee 4xe dotata di tecnologia PHEV.

Già noti anche i risvolti elettrici di Maserati che nel corso del biennio 2022-2023 presenterà le versioni esclusivamente elettriche di Grecale e GranTurismo-GranCabrio che introdurranno la denominazione Folgore. Opel prevede invece l’introduzione sul mercato delle varianti BEV e PHEV dell’Astra, anche in versione Station Wagon, in accordo con la piattaforma elettrificata proveniente dalla Peugeot 308.

Per Peugeot, Stellantis prevede invece il lancio della 308 BEV così come l’arrivo sul mercato delle varianti BEV e PHEV della 308 SW. Una novità assoluta sarà invece rappresentata da un nuovo crossover di Segmento C dotato di tecnologia PHEV. Per RAM è atteso il ProMaster BEV. Niente di nuovo fino al 2023 invece per Lancia e DS. Ulteriori dettagli sui modelli da definire saranno sicuramente definiti da Stellantis con la presentazione del piano industriale prevista l’1 marzo prossimo.

Di seguito il documento completo rilasciato da Stellantis:

Stellantis FY2021 Results