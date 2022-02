Lancia: ecco i primi paesi in cui tornerà

Il 2024 rappresenterà un anno importante per Lancia. Infatti la casa automobilistica piemontese metterà piede in Europa dopo che per anni l’unico modello attualmente presente in gamma, la city car Ypsilon, è stata venduta solo in Italia. Il ritorno del marchio premium di Stellantis non sarà però istantaneo in tutti i paesi. Anche perchè per un marchio che al momento non ha una adeguata rete di vendita e deve sistemare tutta la sua organizzazione diventa praticamente impossibile un debutto in tutta Europa.

Germania e Francia saranno tra i primi paesi a rivedere le auto di Lancia nel 2024

Dato che Lancia tornerà con la nuova generazione di Ypsilon che sarà lanciata in versione completamente elettrica sarà data la precedenza a quei mercati dove il marchio italiano ancora oggi ha una certa popolarità e dove le auto elettriche si vendono più facilmente. Dunque saranno Francia e Germania i primi paesi a vedere il ritorno di Lancia. A questi poi seguiranno Belgio, Austria, Regno Unito e Spagna.

Ricordiamo inoltre che la gamma di Lancia nei prossimi anni accoglierà un nuovo modello ogni paio di anni. Come abbiamo detto poc’anzi il primo ad arrivare nel 2024 sarà la Ypsilon, poi nel 2026 toccherà ad un crossover di segmento C e nel 2028 alla nuova Delta.

A quel punto se le cose saranno andate per il verso giusto ci sarà spazio per accogliere nuovi modelli come specificato dal suo numero uno Luca Napolitano nel corso di varie interviste rilasciate nei mesi scorsi a proposito del futuro della casa automobilistica piemontese. Comunque anche su Lancia è possibile che il prossimo 1 marzo possano arrivare notizie importanti sul futuro.

