Nuova Lancia Ypsilon: sarà questo il suo aspetto? [RENDER]

La nuova Lancia Ypsilon sarà una delle 3 auto che caratterizzeranno la gamma della casa automobilistica piemontese nei prossimi 6 anni. Lo ha confermato più volte il nuovo Boss del marchio premium di Stellantis, l’amministratore delegato Luca Napolitano. Questo modello sarà lanciato sul mercato nel 2024 e sarà il primo modello previsto dal piano di rilancio di Stellantis per il suo brand.

Nuova Lancia Ypsilon: ecco una nuova ipotesi di quello che potrebbe essere il suo aspetto

La nuova Lancia Ypsilon segnerà il ritorno del marchio piemontese in Europa. La vettura sarà anche la prima elettrica al 100 per cento della gamma della casa italiana che poi dal 206 sarà solo ed esclusivamente elettrica. Quanto al luogo di produzione si vocifera che possa essere Figueruelas vicino a Saragozza dove l’auto sarebbe prodotta dal 2024 insieme a Opel Corsa e Peugeot 208.

Quanto all’aspetto di questo modello qui vi proponiamo un nuovo render del designer Andrea Bonamore che ha provato ad immaginare quello che sarà il design di questo modello quando finalmente avverrà il suo sbarco in concessionaria.

Si tratta di un render in cui l’aspetto del modello rispetto alla versione attuale è logicamente molto diverso. Ma del resto è stato lo stesso Napolitano a dire che quando questa nuova generazione sarà lanciata sarà una rivoluzione rispetto all’attuale generazione.

La nuova Lancia Ypsilon sarà l’auto che servirà ad incrementare ulteriormente le vendite del marchio allargando la platea dei possibili clienti. Inoltre l’auto dovrà essere fatta per essere apprezzata non solo qui in Italia ma in tutta Europa. Questo modello inoltre rappresenterà una sorta di anticipazione di quello che sarà il design della futura famiglia di auto di Lancia che poi proseguirà con un crossover di segmento C e con la nuova Delta.

Ti potrebbe interessare: Lancia Ypsilon Alberta Ferretti a 149 euro al mese con finanziamento