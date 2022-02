Alfa Romeo Giulia GTAm restyling: nuova ipotesi

Da quando si è saputo che ci sarà presto un restyling di Alfa Romeo Giulia, sono apparsi molti render su come sarà la nuova berlina di segmento D, esteticamente parlando. Oggi vi mostriamo una nuova ipotesi relativa questa volta ad Alfa Romeo Giulia GTAm restyling. Ci riferiamo naturalmente alla versione più estrema della berlina del Biscione che nella sua prima edizione ha avuto un grande successo. Si tratta di un render realizzato dal designer che si firma con il nome di Law.

Ecco quale potrebbe essere l’aspetto di una nuova Alfa Romeo Giulia GTAm Restyling

Dobbiamo ricordare che non è assolutamente certo che ci sarà una Alfa Romeo Giulia GTAm Restyling. Infatti la precedente versione era in edizione limitata di 500 unità ed è andata esaurita in breve tempo. Non è così sicuro che ci sarà una nuova edizione limitata dopo il restyling di Giulia.

Per il resto diciamo che anche questa ipotesi immagina la vettura come fortemente influenzata nello stile da Alfa Romeo Tonale. Del resto le prime foto spia del restyling di Giulia, che vi abbiamo mostrato nei giorni scorsi, sembrano andare proprio verso questa direzione.

Ricordiamo che il restyling di Alfa Romeo Giulia dovrebbe arrivare entro fine anno. Questo almeno dicono i soliti bene informati. Le ultime foto spia di questo modello sembrano propendere per questa ipotesi. Anzi molto probabilmente dovremo attendere molto meno del previsto per vedere questa auto.

Anche il SUV Alfa Romeo Stelvio dovrebbe ricevere lo stesso trattamento. Non sappiamo però se ciò avverrà in contemporanea a Giulia o in un secondo momento. Già nelle prossime settimane dovrebbero emergere notizie più certe in proposito.

