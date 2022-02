Dodge Charger 2024: svelata la presunta silhouette

Sappiamo che Stellantis ha in programma di lanciare nei prossimi anni la nuova generazione delle Dodge Charger e Challenger. In base alle ultime indiscrezioni trapelate su Internet, dovrebbero arrivare sul mercato sotto forma di auto completamente elettriche. Questo vuol dire che i motori V8 della gamma Hemi diranno presto addio al mercato.

Detto ciò, nelle scorse ore è stata pubblicata online una presunta immagine di presentazione che mostra la silhouette di una nuova vettura elettrica di Stellantis. Alcuni sostengono che possa trattarsi della Dodge Charger 2024.

Dodge Charger 2024: sarà questa la silhouette della nuova generazione elettrica?

La diapositiva mostra nello specifico una fastback con una batteria agli ioni di litio installata nel pavimento e due motori elettrici disposti sugli assi anteriore e posteriore. Rispetto all’attuale vettura, la presunta Charger 2024 presenta delle linee molto fluide e in generale sembra più piccola del modello attuale.

Al momento non ci sono informazioni aggiuntive su questo progetto, ma alla base dovrebbe esserci la piattaforma STLA Medium o la versione Large. Ci aspettiamo comunque una potenza compresa tra 500 e 600 CV o addirittura 800 CV, superando la versione Hellcat che ne propone 717 CV.

Le batterie garantiranno invece fino a 800 km di autonomia con una singola ricarica e un’efficienza di 12 kWh/100 km. La versione più potente della Dodge Charger 2024 dovrebbe garantire un tempo di scatto da 0 a 100 km/h di soli 2 secondi, eguagliando la performante Tesla Model S Plaid.

Potrebbe condividere varie parti con altri veicoli di Stellantis

A giudicare dagli ultimi rumor, la nuova generazione della muscle car americana potrebbe condividere componenti con il concept Chrysler Ariflow e il SUV Jeep di prossima generazione, nonché altri prodotti di Stellantis.

Oltre alle piattaforme Medium e Large, il gruppo automobilistico italo-francese sta lavorando anche sulle versioni Small e Frame. Quest’ultima piattaforma, in particolare, sarà utilizzata specificamente per SUV e pick-up di grandi dimensioni.

Ritornando alla presunta Charger 2024, se davvero questo sarà il suo profilo laterale, allora la sorella Challenger avrà un look simile, solo che con una carrozzeria in stile coupé e con due portiere.

Il passaggio alla propulsione elettrica sarà molto simile al cambio di design visto fra gli anni ‘70 e gli anni ‘80. Tuttavia, al posto dei motori 1.6 e 2.0, ci saranno powertrain elettrici ad alte prestazioni.

Sicuramente, i puristi delle muscle car con motore a combustione interna non apprezzeranno questo passaggio, ma siamo sicuri che Dodge riuscirà a convincerli proponendo delle vetture elettriche davvero interessanti. Non ci resta che attendere i prossimi mesi per scoprire maggiori informazioni sulla nuova generazione delle Dodge Charger e Challenger.