Classifica Altroconsumo delle Case auto più affidabili

Ci sono tante soggettive e opinabili classifiche delle auto migliori. Adesso, ecco l’indagine Altroconsumo: la classifica dei brand di auto più affidabili. Protagonisti dell’indagine, fra aprile e maggio 2021, ben 51.847 automobilisti appartenenti a diverse nazionalità: Francia, Belgio, Spagna, Portogallo e Italia (17mila).

I consumatori hanno risposto a un questionario. Di qui, un indice di affidabilità in base al numero dei guasti che si sono verificati nei 12 mesi precedenti e alla loro gravità. tenuto conto del numero di chilometri percorsi e dell’età della vettura. L’indice viene poi convertito in stelle, considerando anche la percezione soggettiva del guidatore (“Quante stelle daresti alla tua automobile?”). Oltre ad una classifica complessiva dei modelli più affidabili è stato fatto un focus per categoria: suv, city car e family car.

Classifica marchi auto Altroconsumo: i criteri

Per ricevere il titolo di “Marca più affidabile” in una categoria, il brand deve soddisfare tre criteri: ottenere cinque stelle nell’indice di affidabilità; avere un indice significativamente superiore alla media raggiunta dalle altre marche che hanno cinque stelle; non avere modelli o versioni con meno di quattro stelle nella categoria interessata.

Nell’analisi è stato anche chiesto ai consumatori la frequenza con cui portano la macchina dal meccanico in un anno e le principali motivazioni e costi. È stata, quindi, stilata la classifica che individua la spesa media di manutenzione dei vari brand.

I risultati

Nella prima categoria primeggiano brand orientali come Toyota, Mitsubishi, Honda, Suzuki, Kia e Hyunday; nella seconda Lexus e Toyota registrano i risultati migliori; mentre per quanto riguarda i suv troviamo ai primi posti sempre Lexus, Subaru, Porsche, Toyota, Mitsubishi e Kia. I migliori tra i brand che si sono aggiudicati le 5 stelle (massimo punteggio della classifica) hanno ottenuto il sigillo Altroconsumo “Marca più Affidabile”.

L’Organizzazione è andata anche a stilare la classifica della soddisfazione per le auto di una certa marca. Emerge che i modelli preferiti dai consumatori appartengono ad una gamma molto alta, troviamo infatti sul podio marchi come Porsche, Tesla e Lexus. Seguono anche modelli di Case automobilistiche più accessibili come Opel, Fiat e Lancia.

Come si vede, per i vari marchi Stellantis, note poco liete: Alfa Romeo, Lancia e Fiat parecchio in basso.

Manutenzione: come andiamo

Altroconsumo si è chiesta quali siano i costi di manutenzione nelle officine autorizzate di marca. Con una media superiore o pari a 400 euro annui troviamo Land Rover, Mercedes Audi e Volvo. Richiedono una spesa di circa 300 euro all’anno brand come Lexus, Alfa Romeo, Bmw, Jeep, Mazda, Mitsubishi e Volkswagen. Le auto con i costi di manutenzione più bassi sono, invece, Lancia (200 euro), Suzuki (225 euro) e Fiat (240 euro).