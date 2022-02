Alfa Romeo: Bottas avverte la responsabilità di essere leader

Valtteri Bottas inizia una nuova storia in Formula 1 dal 2022. Diventato un pilota di Alfa Romeo F1 Team Orlen, sarà per la prima volta nella sua carriera il leader e il più esperto del duo di piloti del team. Il finlandese ha ammesso di sentire la responsabilità del nuovo compito, soprattutto in quanto lo ricopre all’interno di una scuderia che appartiene ad un marchio come Alfa Romeo.

Valtteri Bottas non nasconde di sentire la responsabilità di essere leader del team Alfa Romeo

Dopo aver debuttato al fianco di Pastor Maldonado alla Williams nel 2013, Bottas ha trascorso i tre anni successivi con Felipe Massa prima di passare alla Mercedes divenendo compagno di Lewis Hamilton. Adesso il suo nuovo partner è il debuttante Guanyu Zhou.

Parlando con il magazine inglese Autosport il pilota finlandese ha detto che il marchio Alfa Romeo ha una grandissima eredità all’interno del mondo automobilistico ed in particolare in quello delle corse. Quindi per questo sente una grande responsabilità nel ricoprire il ruolo di leader, cosa che tra l’altro fa per la prima volta nella sua carriera in Formula 1.

L’esperto pilota ribadisce di avere intenzione di dare tutto se stesso alla causa con l’obiettivo di migliorare le cose per il suo team e fare il massimo possibile. Bottas ha poi accennato alle differenze tra Mercedes e Alfa Romeo F1 Team. il finlandese ha detto che anche la fabbrica del suo attuale team è molto bella e completa, ma forse una differenza e che li lavorano molte meno persone rispetto alla Mercedes.

Nel valutare la fabbrica dell’Alfa Romeo rispetto a quella della Mercedes, ha convenuto che si tratta di una struttura molto più piccola con meno persone. Tuttavia, ha preferito evidenziare ciò che ritiene positivo del cambiamento. Però secondo lui questo potrebbe rappresentare un vantaggio perchè così quando avrà dei suggerimenti da fare non dovrà parlare con 10 persone.

Infine per quanto riguarda l’avvio di questa stagione il pilota conferma che deve ancora prendere confidenza con la nuova vettura e che il lavoro di messa a punto non è ancora finito. La speranza ovviamente è quella di essere protagonisti di una buona stagione, sicuramente migliore delle precedenti per Alfa Romeo sfruttando i nuovi regolamenti.

