Bottas in Australia inizia a prendere confidenza con Alfa Romeo

Negli scorsi mesi ha fatto molto rumore l’approdo di Valtteri Bottas nel team Alfa Romeo Racing. L’esperto pilota finlandese dopo 5 anni ha detto addio alla Mercedes e ha accettato una nuova avventura nell’ex team Sauber dove dopo tanti anni come spalla di Lewis Hamilton sarà finalmente il numero uno incontrastato.

Valtteri Bottas ha scelto Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio per la sua vacanza in Australia

Bottas in questi giorni è in vacanza in Australia e in base alle immagini che arrivano dalla terra dei canguri sembra che il pilota finlandese stia già prendendo confidenza con Alfa Romeo. L’ex pilota di Mercedes ha pubblicato alcune foto sul suo profilo Twitter dove mostra che per la sua vacanza ha scelto di guidare una Alfa Romeo Stelvio nella versione top di gamma Quadrifoglio.

Le giornate trascorse a Kangaroo Island, nel South Australia, dal pilota finlandese sono trascorse al volante di un’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. E a quanto pare, Valtteri sembra godersi un bel po’ la compagnia del quadrifoglio. Il pilota ha detto anche che è davvero una bella sensazione per lui iniziare a fare parte della “tribu’ degli alfisti” già da questa sua vacanza in Austrlia.

Bottas ha postato questa foto insieme ad Alfa Romeo Stelvio con sullo sfondo l’Oceano. Ricordiamo che la scelta di trascorrere le sue vacanze in Australia non è casuale. Infatti quella è la terra natia della fidanzata del pilota di Formula 1, la ciclista Tiffany Cromwell. Si spera naturalmente che il pilota chiamato a sostituire Kimi Raikkonen non solo non faccia rimpiangere il suo stimato connazionale ma possa garantire al team del Biscione ci ottenere risultati fin qui mai raggiunti.

