Il Tridente presenta Maserati Personal Service Lab

Il mondo cambia e il comparto dell’automotive non sta a guardare. Muta infatti anche l’approccio legato alla manutenzione e quindi alla cura dell’auto, con metodologie che in casa Maserati vengono messe in pratica da un nuovo servizio appena rilasciato dal costruttore modenese del Tridente.

In casa Maserati si punta molto alla possibilità che permetterà ad ogni cliente del marchio di vivere un’esperienza, legata al possesso delle vetture del Tridente, decisamente unica e differente. È nato così Maserati Personal Service Lab, uno strumento che permette ai possessori di vetture Maserati e ai futuri tali di praticare con più semplicità l’approccio al tagliando o alla manutenzione (sia straordinaria che ordinaria quindi).

In Maserati si vuole rendere più semplice l’approccio alla manutenzione: ecco come funziona

Bisogna dire infatti che oggi come oggi portare una vettura in un’officina dedicata per le necessarie attività di manutenzione, ordinaria o straordinaria, non è semplice. Bisogna infatti innanzitutto fissare un appuntamento, con la necessità di farlo coincidere con eventuali impegni e con l’organizzazione delle tempistiche utile a terminare gli interventi che si rendono necessari.

Il Maserati Personal Service Lab del costruttore modenese prova quindi a fornire un metodo differente per venire incontro alle esigenze appena espresse. I servizi destinati ai clienti Maserati si allargano quindi grazie a questa nuova possibilità che permette di semplificare l’approccio evitando persino il trasferimento verso l’officina stabilita.

Grazie al Maserati Personal Service Lab il cliente ha a disposizione due programmi dedicati: il Pick-Up & Delivery e il Courtesy Car. In entrambi i casi le possibilità vengono al momento offerte in tutti i Paesi della Regione EMEA e si possono acquistare sia al momento dell’acquisto dell’auto, sia successivamente: al momento non si conoscono però i prezzi.

Pick-Up & Delivery

Il servizio Pick-Up & Delivery proposto dal Maserati Personal Service Lab permette di praticare il ritiro, e poi la consegna al termine dell’intervento, della propria Maserati direttamente a casa o comunque all’indirizzo fornito. In questo modo si potrà fare a meno di raggiungere l’officina dedicata alla manutenzione: bisognerà solo prendere appuntamento con un guidatore dedicato che si occuperà del resto.

Courtesy Car

Il servizio Courtesy Car permette quindi di non rimanere senza auto durante il periodo di attesa utile per completare il lavoro in officina. Per questo motivo il Maserati Personal Service Lab mette a disposizione anche questo servizio utile per disporre di un’altra Maserati sostitutiva, da utilizzare durante il periodo di permanenza della vettura in officina.

I servizi proposti da questa nuova possibilità offerta da Maserati saranno disponibili anche in altri Mercati entro la fine dell’anno; si possono chiaramente utilizzare per tutta la gamma del costruttore, quindi su Ghibli e Quattroporte ma anche Levante ed MC20 nell’attesa del nuovo Maserati Grecale che sarà presentato tra un mese esatto.