Nuovo Jeep Renegade: Mopar presenta una versione modificata

Dal suo lancio nel 2015, il Jeep Renegade è sempre stato uno dei prodotti di Stellantis più personalizzati dai clienti e ora, con l’ultimo restyling, Mopar ha promesso un aumento del portfolio accessori, che adesso supera i 70 articoli.

Per presentare una piccola ma rilevante parte, il marchio ha preparato una concept car pensata per gli appassionati del fuori strada che cercano le massime prestazioni in off-road.

Nuovo Jeep Renegade: Mopar realizza un concept per mostrare alcuni degli accessori proposti

Per creare questo concept sono stati utilizzati cinque componenti della gamma Jeep Authentic Accessories, che si distinguono dell’ampio spettro di personalizzazione del nuovo Renegade in quanto garantiscono maggiore praticità e libertà nell’uso della vettura.

In particolare, abbiamo portapacchi, gancio di traino integrato, tappetino per il vano bagagli, gradini laterali e barre al tetto orizzontali. In generale, si tratta di accessori che danno al consumatore la possibilità di sfruttare al meglio il SUV compatto, rendendo possibile compiere viaggi incredibili e capaci di generare grandi avventure.

Ma questi oggetti possono essere usati molto bene anche nella vita di tutti i giorni. Ad esempio, il gancio di traino integrato resta all’interno del paraurti e rende il design generale del Renegade 2022 più elegante. Mopar propone alcuni accessori che “parlano” tra loro, come i gradini laterali che facilitano lo spostamento del carico del portapacchi che a sua volta è fissato sulle barre al tetto.

Il Jeep Renegade Mopar ha ricevuto anche una serie di modifiche più importanti. In particolare, la carrozzeria è rivestita completamente in uno strato mimetico mentre abbiamo delle sospensioni rialzate di 1,5 cm, un bulbo in acciaio, un verricello elettrico da 5443 kg, una barra luminosa aggiuntiva da 30 cm con 42 LED, degli pneumatici off-road e lo snorkel OGZ.

Anche l’abitacolo è stato personalizzato

All’interno, il look esclusivo è caratterizzato dal logo Mopar ricamato sui sedili, che sono rivestiti in neoprene. Inoltre, ci sono diversi inserti color arancio in tutto l’abitacolo, come le cinture di sicurezza.

Un altro punto a favore per il nuovo Jeep Renegade è l’attenzione riservata da Mopar per offrire al cliente le migliori condizioni di manutenzione presso la rete delle concessionarie. Il miglior esempio di ciò è il piano di manutenzione programmata che prosegue con l’intervallo di 12.000 km o un anno per le versioni con motore turbo.

Anche il nuovo T270, che ha preso il posto del precedente E.torQ, viene proposto con incluso un pacchetto contenente cinque revisioni (raggiungendo i 60.000 km o i cinque anni). Il prezzo è aumentato solo dello 0,6%, considerando il cambio automatico a 6 marce e la trazione 4×2, caratteristiche che troviamo sugli esemplari più venduti in Brasile negli ultimi anni. Il costo totale è di 4386 R$ (760 euro).

Mopar propone anche il programma Tailored Review in cui è possibile acquistare, in qualsiasi momento, piani da due a 10 revisioni utilizzabili in un massimo di quattro anni, salvaguardando il consumatore da possibili modifiche di prezzo nel tempo. Per offrire ancora più tranquillità, la garanzia aggiuntiva di Jeep consente di estendere la protezione di fabbrica per altri 12 o 24 mesi.