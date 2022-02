Fiat Argo Trekking restyling: iniziati i test

Dal Brasile arriva la notizia che Fiat ha iniziato i test per la sua Fiat Argo Trekking restyling. La vettura subirà il primo ritocco visivo della sua carriera. Un prototipo del veicolo di colore nero con camouflage è stato avvistato nei giorni scorsi nei test per le strade della capitale di Minas Gerais. Il cambiamento visivo del modello era stato già anticipato nei mesi scorsi. Il lancio di questa auto della principale casa automobilistica italiana avverrà a metà del 2022.

Fiat Argo Trekking restyling: i test di sviluppo del nuovo modello sono già iniziati

Rispetto alla versione attuale di Fiat Argo Trekking saranno mantenuti fari, parafanghi e cofano. Quello che cambierà sarà soprattutto il paraurti anteriore. Secondo indiscrezioni, la griglia principale sarà simile a quella della Tipo cross con la griglia principale più affusolata. Anche i fari ausiliari e la presa d’aria inferiore saranno ridisegnati. Per quanto riguarda la zona laterale, tutto rimane invariato per Fiat Argo Trekking tranne per il fatto che il modello avrà nuove ruote. Anche la parte posteriore rimarrà invariata.

Per quanto riguarda il motore di cui questa particolare versione di Fiat Argo disporrà, dovrebbe essere lo stesso 1,3 litri della Fiat Pulse con valori di potenza e coppia inferiori. Ricalibrata grazie al nuovo protocollo emissioni, la potenza nella versione a benzina sarà di 98 CV. Per il resto sicuramente nelle prossime settimane arriveranno ulteriori informazioni. Ribadiamo che il debutto del restyling di Fiat Argo Trekking dovrebbe avvenire nel corso della prossima estate.

Ricordiamo infine che questo restyling seguirà quello del modello in generale. Questo in attesa di scoprire la nuova generazione del veicolo che arriverà nel corso del 2025. A quanto pare si tratterà di un’auto molto diversa dal modello attuale che userà la piattaforma CMP di PSA.

