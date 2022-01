Fiat Tipo Cross Station Wagon: ufficiale la nuova versione sw

In concomitanza con la presentazione delle nuove Tipo e Panda RED, che si uniscono alla già disponibile famiglia di 500 RED, la casa automobilistica torinese ha presentato la nuova Fiat Tipo Cross Station Wagon che negli ultimi mesi è stata anticipata da diversi prototipi completamente camuffati avvistati per strada e immortalati in varie foto spia.

Secondo quanto dichiarato da Fiat, questo nuovo debutto è stato fatto per rispondere all’esigenza di tutte le famiglie che ricercano uno spazio maggiore. La capacità del bagagliaio cresce di 110 litri rispetto alla versione Cross della Tipo Hatchback, praticamente una valigia in più per la famiglia, ed arriva a 550 litri.

Fiat Tipo Cross Station Wagon: finalmente svelata ufficialmente la nuova variante sw

Nuova nel body, la Tipo Cross Station Wagon presenta gli stessi dettagli di stile della variante hatchback. Infatti, troviamo finiture eleganti delle griglie frontali specifiche, dettagli cromo-satinati (come le maniglie esterne, le barre al tetto, le minigonne laterali, le finiture della griglia frontale inferiore e delle cornici dei fendinebbia) e le calotte degli specchietti retrovisori esterni in tinta con la carrozzeria.

Non mancano dei cerchi in lega diamantati da 17” in nero poco e fanali anteriori e posteriori con tecnologia Full LED. La nuova gamma tipo prevede quattro allestimenti (Tipo, City Life, City Cross e Cross) con nuovi contenuti di serie e declinati sui body hatchback e station wagon, entrambi disponibili anche nella variante Cross.

Fiat ha sviluppato questa gamma per coloro che cercano spazio e versatilità senza rinunciare allo stile. Per chi ama l’attività all’aria aperta, quindi necessita di spazio per il trasporto di varie attrezzature o semplicemente per viaggiare in tutta comodità con la famiglia o con gli amici.

La palette colori della Fiat Tipo Cross Station Wagon è costituita da 11 tonalità: Arancio Paprika, Nero Cinema, Bronzo Magnetico, Blu Mediterraneo, Grigio Garbato, Grigio Colosseo, Verde Toscana, Blu Ocean, Grigio Metropoli, Rosso Passione (nuova versione RED annunciata nelle scorse ore) e Bianco Gelato.

Tra i dettagli estetici proposti dalla nuova Tipo Cross Station Wagon abbiamo nuovi fari anteriori Full LED, nuovi fanali posteriori a LED, dettagli esterni Cross, modanature nere, design dedicato per paraurti e luci, nuovo logo Fiat cromato presente sulla parte frontale e griglia frontale con cornice in nero scintillante.

Gli interni sono caratterizzati da un nuovo volante con rivestimento soft-touch e profilo cromato, dalla radio con display touch da 7 pollici, navigatore e cornice nera patinata, dal quadro strumenti a colori da 7 pollici e da sedili confortevoli. Non mancano vari sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) che permettono di guidare con la massima sicurezza.

Infine, per la Fiat Tipo Cross Station Wagon sono previste tre motorizzazioni: benzina 1.0 da 100 CV, diesel 1.3 da 95 CV e diesel 1.6 da 130 CV.