Alfa Romeo Giulia GTAm Wagon: la station wagon ad alte prestazioni [Render]

Si parla ormai da diverso tempo di un possibile arrivo di un’Alfa Romeo Giulia Wagon, ma per ora lo storico marchio di Arese non ha confermato nulla. Per fortuna ci sono i renderesti che ipotizzano come potrebbe essere la versione station wagon della Giulia.

L’ultimo progetto digitale arriva da J.B. Cars che ha immaginato più nello specifico come sarebbe l’Alfa Romeo Giulia GTAm Wagon, quindi la versione “allungata” della performante supercar da 540 CV. Purtroppo, il progetto viene mostrato soltanto dalla tre quarti posteriore, quindi non sappiamo se il frontale displone degli ultimi gruppi ottici visti sul Tonale.

Alfa Romeo Giulia GTAm Wagon: J.B. Cars ipotizza in render la versione station wagon

Rispetto alla Giulia GTAm di serie, J.B. Cars ha modificato prevalentemente la parte posteriore. Infatti, il retro è stato esteso per trasformarla in una station wagon. I finestrini posteriori sono stati oscurati e resi più lunghi, così come le portiere posteriori, mentre tra la fine del tetto e l’inizio del lunotto è stato installato un piccolo spoiler bianco. Da notare anche il diverso design delle minigonne laterali con una pinna nera presente alla fine e i cerchi e gli pneumatici più grossi.

Come ben sapete, l’Alfa Romeo Giulia GTAm viene fornita senza sedili posteriori, ma è probabile che la Giulia GTAm Wagon immaginata da J.B. Cars li abbia visto che si tratta perlopiù di un’auto familiare ad alte prestazioni.

Considerando che la casa automobilistica di Arese ha prodotto soltanto 500 esemplari, la realizzazione di una Alfa Romeo Giulia GTAm Wagon è pressoché impossibile, a meno che qualche pazzo proprietario non decida di affidarsi a un carrozziere per trasformarla in una sw.

Le Alfa Romeo Giulia GTA e GTAm (Gran Turismo Alleggerita e Gran Turismo Alleggerita modificata) rappresentano un tributo a una delle auto più leggendarie della gloriosa storia del brand: la Giulia Sprint GTA del 1965.

Grazie all’ampia adozione di materiali ultraleggeri, la vettura beneficia di una riduzione di peso fino a 100 kg rispetto alla Quadrifoglio e viene fornita con una versione potenziata del motore V6 biturbo da 2.9 litri capace di sviluppare 540 CV (+30 CV) a 6500 g/min e 600 Nm di coppia massima a 2500 g/min.

La potenza specifica è pari a 187 CV/litro (valore best in class) ed è in grado di esprimere prestazioni straordinarie sia in termini di tempi su giro in pista che in accelerazione. Accanto al sei cilindri ci sono un cambio automatico a 8 rapporti e la trazione posteriore.

L’aerodinamica è stata appositamente ottimizzata facendo tesoro del know-how tecnico derivante direttamente dalla Formula 1 grazie alla sinergia con Sauber Engineering. Secondo quanto affermato dal Biscione, l’Alfa Romeo Giulia GTAm scatta da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi e raggiunge una velocità massima di 300 km/h.