Alfa Romeo: Havas Milan nuovo partner creativo delle campagne globali

Arrivano notizie importanti per Alfa Romeo. La casa automobilistica del Biscione ha annunciato di aver scelto Havas Milan per l’ideazione e lo sviluppo creativo delle sue future campagne pubblicitarie globali, dopo aver valutato diverse altre agenzie.

Alfa Romeo annuncia di aver scelto Havas Milan per le sue campagne pubblicitarie

La partnership tra Alfa Romeo e l’Agenzia sarà inaugurata con i prossimi lanci dello storico marchio del Biscione, tra cui l’Alfa Romeo Tonale, primo modello ibrido del Marchio milanese. A seguito della sua recente rivelazione alla stampa, la campagna andrà in onda nel giugno 2022, segnando l’inizio del nuovo posizionamento di Alfa Romeo come marchio globale premium del gruppo Stellantis

“La collaborazione con Havas Milan è sicuramente un elemento importante nel processo di affermazione del nostro marchio come Global Premium Brand” ha confermato Francesco Calcara, numero uno di Marketing & Communication all’interno di Alfa Romeo. Calcara ha anche detto che lui e il suo team sono entusiasti di iniziare insieme questo viaggio, in un momento di straordinaria importanza per Alfa Romeo. Il dirigente della casa automobilistica del Biscione ha ricordato come la sua azienda con il debutto di Tonale ha iniziato una fase di grandi cambiamenti.

Anche Manfredi Calabrò, CEO di Havas Creative Group Italia ha voluto commentare l’accordo. Il numero uno dell’azienda di marketing ha dichiarato di essere a dir poco entusiasta di iniziare questo viaggio insieme ad Alfa Romeo. Il numero uno di Havas ha detto che questo del resto rappresenta un momento fondamentale per la casa milanese che con il debutto del SUV Tonale ha iniziato una vera e propria metamorfosi. Infatti con la presentazione del nuovo SUV di segmento C il marchio del Biscione si sta proiettando in una nuova era della connettività e dell’elettrificazione.

Ti potrebbe interessare: Nuova Alfa Romeo Giulietta: La berlina di segmento C della casa automobilistica del Biscione tornerebbe sul mercato per stupire